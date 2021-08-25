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Крымская платформа наделала шума. 300 статей по всему миру – от Америки до Азии

25.08.2021, 13:30
Крымская платформа наделала шума. 300 статей по всему миру – от Америки до Азии - Фото
Дмитрий Кулеба (Фото: Эдуард Крыжановский/пресс-служба МИД)

О первом саммите Крымской платформы написали более 300 статей в разных странах мира. Об этом сообщил в Facebook министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

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По его словам, за неполных два дня после саммита вышло более 300 публикаций о Крымской платформе в изданиях почти 50 стран мира от Северной и Центральной Америки до Юго-Восточной Азии.

Эти цифры продолжают расти, говорит Кулеба, ведь выходят аналитические статьи, появляются цитаты участников саммита.

Глава МИД опубликовал и фрагменты некоторых публикаций.

Например, одна из самых популярных радиостанций мира RFI написала, что "Украина – в центре дипломатической активности", а участники саммита приехали в Киев, несмотря на возмущение и давление Кремля. А аналитик британского The Economist Шашанк Джоши назвал поддержку "поразительной".

Также писали о саммите бразильский Estado De Minas, болгарский Frognews, швейцарский Blick и ряд других СМИ.

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"Не буду обращать ваше внимание на истерические реакции Москвы и пророссийских медиа-ресурсов. Там горит. Короче говоря: Слава Украине!" – подытожил Кулеба.

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Марк Сировой
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Крым дмитрий кулеба крымская платформа
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