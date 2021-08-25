Крымская платформа наделала шума. 300 статей по всему миру – от Америки до Азии
О первом саммите Крымской платформы написали более 300 статей в разных странах мира. Об этом сообщил в Facebook министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.
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По его словам, за неполных два дня после саммита вышло более 300 публикаций о Крымской платформе в изданиях почти 50 стран мира от Северной и Центральной Америки до Юго-Восточной Азии.
Эти цифры продолжают расти, говорит Кулеба, ведь выходят аналитические статьи, появляются цитаты участников саммита.
Глава МИД опубликовал и фрагменты некоторых публикаций.
Например, одна из самых популярных радиостанций мира RFI написала, что "Украина – в центре дипломатической активности", а участники саммита приехали в Киев, несмотря на возмущение и давление Кремля. А аналитик британского The Economist Шашанк Джоши назвал поддержку "поразительной".
Также писали о саммите бразильский Estado De Minas, болгарский Frognews, швейцарский Blick и ряд других СМИ.
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"Не буду обращать ваше внимание на истерические реакции Москвы и пророссийских медиа-ресурсов. Там горит. Короче говоря: Слава Украине!" – подытожил Кулеба.
- 23 августа в Киеве прошел саммит Крымской платформы. В международной площадке по деоккупации полуострова участвовали 46 государств, это самое большое международное событие, которое организовывала Украина. LIGA.net вела хронику этого события.
- На саммите была принята совместная декларация участников, замгенсека НАТО заявил, что Украина и Грузия станут членами Альянса, а президент Владимир Зеленский сказал: подпись России будет последней, на последнем саммите Крымской платформы в Ялте.
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