Крымская платформа наделала шума. 300 статей по всему миру – от Америки до Азии

О первом саммите Крымской платформы написали более 300 статей в разных странах мира. Об этом сообщил в Facebook министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

По его словам, за неполных два дня после саммита вышло более 300 публикаций о Крымской платформе в изданиях почти 50 стран мира от Северной и Центральной Америки до Юго-Восточной Азии.

Эти цифры продолжают расти, говорит Кулеба, ведь выходят аналитические статьи, появляются цитаты участников саммита.

Глава МИД опубликовал и фрагменты некоторых публикаций.

Например, одна из самых популярных радиостанций мира RFI написала, что "Украина – в центре дипломатической активности", а участники саммита приехали в Киев, несмотря на возмущение и давление Кремля. А аналитик британского The Economist Шашанк Джоши назвал поддержку "поразительной".

Также писали о саммите бразильский Estado De Minas, болгарский Frognews, швейцарский Blick и ряд других СМИ.

Читайте также: Россия добровольно вернет Крым, теперь в этом нет сомнений – посол Украины в Германии

"Не буду обращать ваше внимание на истерические реакции Москвы и пророссийских медиа-ресурсов. Там горит. Короче говоря: Слава Украине!" – подытожил Кулеба.

Читайте также: "РФ добровольно вернет полуостров". В Киеве прошел саммит Крымской платформы: как это было

Марк Сировой

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.