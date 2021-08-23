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Россия добровольно вернет Крым, теперь в этом нет сомнений – посол Украины в Германии

Цей матеріал також доступний українською
23.08.2021, 16:30
Россия добровольно вернет Крым, теперь в этом нет сомнений – посол Украины в Германии - Фото
Андрей Мельник (скриншот из видео канала Прямий)

Посол Украины в Германии Андрей Мельник назвал Крымскую платформу "историческим прорывом" и выразил уверенность, что по итогу Россия добровольно вернет полуостров. Об этом он сказал в комментарии LIGA.net.

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По словам Мельника, до недавнего времени мало кто верил, что Крымская платформа поможет вывести эту тему на такой высокий политический уровень при участии такого количества стран.

Посол назвал платформу "без преувеличения настоящим историческим прорывом" и "шикарным стартом", который позволит и в Берлине продвигать дальше тему Крыма совсем по-другому. Мельник отметил, что многие граждане, эксперты и политики очень скептично настроены относительно реальности и реалистичности шансов вернуть Крым.

"Они говорят: "Старик, ну да, мы все понимаем, но как ты себе это представляешь?". Но сегодняшний день и, кстати, способ, в который это возвращение должно произойти, президент в конце очень хорошо сказал – это произойдет мирным дипломатическим путем", – сказал Мельник.

Он выразил уверенность, что в конце этого процесса Россия добровольно вернет Крым, однако процесс может затянуться и длиться несколько лет.

"Но Россия добровольно вернет полуостров, в этом после сегодняшнего дня у многих исчезнут сомнения", – заявил он.

Также, по словам Мельника, каким бы ни было новое правительство в Германии, трек поддержки не будет уменьшен, а будет увеличен: "Я за это могу положить руку в огонь".

  • В саммите Крымской платформы принимают участие 46 стран и международных организаций.
  • Страны-участницы приняли совместную декларацию. Они подтвердили невозможность признания аннексии Крыма Россией, подтвердили решимость поддерживать давление на РФ, допустили новые санкции, призывали Россию к диалогу о прекращении оккупации и пообещали рассмотреть поддержку экономических и инфраструктурных проектов по развитию граничащих с Крымом регионов.

Читайте хронику: Крымская платформа. Стартовал крупнейший саммит в истории Украины: главные новости

Оксана Житнюк, Владислав Сердюк
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Крым аннексия посол деоккупация андрей мельник крымская платформа
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