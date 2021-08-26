Россия давила на некоторых участников Крымской платформы на уровне лидеров – Зеленский

Россия оказывала давление на некоторые страны, приславшие своих представителей на саммит Крымской платформы, пытаясь не допустить их участия в этом формате. Об этом в эфире "Права на власть" заявил президент Владимир Зеленский.

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Ведущая спросила, поняли ли участники саммита, что Украина не ограничится декларациями в вопросе деоккупации Крыма.

"В целом они поражены. Они поражены в том, что, мне кажется, до последнего каждый из них... кто-то сразу отреагировал, кто-то сомневался, на кого-то большое было давление – это не секрет – от России: они звонили им прямо по телефону на уровне министров иностранных дел, на уровне лидеров – лидерам. Все сомневались, что будет 30 стран", – ответил Зеленский.

23 августа в Киеве прошел саммит Крымской платформы. В международной площадке по деоккупации полуострова участвовали 46 государств, это самое большое международное событие, которое организовывала Украина. LIGA.net вела хронику этого события.

вела хронику этого события. На саммите была принята совместная декларация участников.

В МИД России заявили, что будут рассматривать участие отдельных стран, международных организаций и их представителей в Крымской платформе как "посягательство на территориальную целостность РФ".

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Вадим Ребрина

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