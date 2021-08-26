Россия давила на некоторых участников Крымской платформы на уровне лидеров – Зеленский
Россия оказывала давление на некоторые страны, приславшие своих представителей на саммит Крымской платформы, пытаясь не допустить их участия в этом формате. Об этом в эфире "Права на власть" заявил президент Владимир Зеленский.
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Ведущая спросила, поняли ли участники саммита, что Украина не ограничится декларациями в вопросе деоккупации Крыма.
"В целом они поражены. Они поражены в том, что, мне кажется, до последнего каждый из них... кто-то сразу отреагировал, кто-то сомневался, на кого-то большое было давление – это не секрет – от России: они звонили им прямо по телефону на уровне министров иностранных дел, на уровне лидеров – лидерам. Все сомневались, что будет 30 стран", – ответил Зеленский.
- 23 августа в Киеве прошел саммит Крымской платформы. В международной площадке по деоккупации полуострова участвовали 46 государств, это самое большое международное событие, которое организовывала Украина. LIGA.net вела хронику этого события.
- На саммите была принята совместная декларация участников.
- В МИД России заявили, что будут рассматривать участие отдельных стран, международных организаций и их представителей в Крымской платформе как "посягательство на территориальную целостность РФ".
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