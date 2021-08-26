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Россия давила на некоторых участников Крымской платформы на уровне лидеров – Зеленский

Цей матеріал також доступний українською
26.08.2021, 23:03
Россия давила на некоторых участников Крымской платформы на уровне лидеров – Зеленский - Фото
Владимир Зеленский (скриншот с видео)

Россия оказывала давление на некоторые страны, приславшие своих представителей на саммит Крымской платформы, пытаясь не допустить их участия в этом формате. Об этом в эфире "Права на власть" заявил президент Владимир Зеленский.

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Ведущая спросила, поняли ли участники саммита, что Украина не ограничится декларациями в вопросе деоккупации Крыма.

"В целом они поражены. Они поражены в том, что, мне кажется, до последнего каждый из них... кто-то сразу отреагировал, кто-то сомневался, на кого-то большое было давление – это не секрет – от России: они звонили им прямо по телефону на уровне министров иностранных дел, на уровне лидеров – лидерам. Все сомневались, что будет 30 стран", – ответил Зеленский. 

Читайте также: "РФ добровольно вернет полуостров". В Киеве прошел саммит Крымской платформы: как это было

Вадим Ребрина
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Владимир Зеленский Россия крымская платформа
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