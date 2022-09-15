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В лесу возле Изюма найдено место массовых захоронений – фото

Цей матеріал також доступний українською
15.09.2022, 21:24
В лесу возле Изюма найдено место массовых захоронений – фото - Фото
Массовое захоронение в лесу возле Изюма (Фото - Telegram Настоящее время)

Издание Current Time (Настоящее время) опубликовало фотографии массового захоронения, которое, как сообщает издание, было обнаружено в лесу возле Изюма Харьковской области после освобождения города от оккупантов.

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Издание утверждает, что фотографии сделаны сегодня, и что снимки получены от украинских журналистов.

"Некоторые захоронения с крестами, на них – надписи. Где-то даже есть венки. Где-то нет ничего, только могила. Надписи: "ВСУ, 17 человек, с морга", "345", "412".

Издание сообщает, что уполномоченный по вопросам пропавших без вести Олег Котенко находится сейчас на месте съемки и подтвердил подлинность снимков.

Массовое захоронение в лесу возле Изюма (Фото – Telegram Настоящее время)

Массовое захоронение в лесу возле Изюма (Фото – Telegram Настоящее время)

Массовое захоронение в лесу возле Изюма (Фото – Telegram Настоящее время)

Массовое захоронение в лесу возле Изюма (Фото – Telegram Настоящее время)
  • 10 сентября в Изюме подняли флаг Украины. По словам местного депутата Максима Стрельникова, в результате оккупации разрушено более 80% инфраструктуры города, погибли около 1000 местных.
  • 14 сентября президент Владимир Зеленский посетил освобожденный от российских оккупантов Изюм.

Сергій Бережний
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военные преступления изюм массовое захоронение
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