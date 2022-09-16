"Должен видеть весь мир". Зеленский показал фото эксгумированных жертв оккупантов в Изюме

Президент Владимир Зеленский опубликовал фотографии жертв российских оккупантов, эксгумация которых проводится на территории массового захоронения, обнаруженного в лесу вблизи Изюма. Фото размещены в соцсетях президента.

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"Это должен видеть весь мир. Мир, в котором не должно быть жестокости и терроризма. Но все это есть. И имя этому – Россия", – написал Зеленский.

Президент сообщил, что на месте массового захоронения в Изюме обнаружено более 400 тел – с признаками пыток, погибших в результате ракетных обстрелов, дети, военные Вооруженных Сил Украины.

"Россия оставляет после себя только смерть и страдание. Убийцы. Палачи. Лишенные всего человеческого. Не убежите. Не скроетесь. Возмездие будет справедливо страшным. За каждого украинца, за каждую замученную душу", – написал Зеленский.

Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов сообщил, что среди тел, эксгумированных сегодня, 99% – с признаками насильственной смерти.

"Есть несколько тел с завязанными за спиной руками, а один человек похоронен с веревкой на шее. Очевидно, этих людей пытали и казнили. Также среди похороненных есть дети", – написал он.

По информации Синегубова, на месте захоронения работает около 200 правоохранителей и экспертов.