Количество погибших в Изюме во время временной оккупации российскими захватчиками может превышать число жертв трагедии в Буче. Об этом сказал уполномоченный по лицам, пропавшим без вести при особых обстоятельствах Олег Котенко, передает Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий.

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Как сообщается, в Изюме начали эксгумацию тел на обнаруженных местах массовых захоронений.

По словам Котенко, одна из таких локаций была обнаружена по видео, которое в свободный доступ выложили россияне.

Уполномоченный сообщил, что эксгумированные тела передадут экспертам для последующей идентификации лиц погибших.

"К сожалению, это только начало нашей работы здесь, сколько локаций еще будет найдено на деоккупированных территориях, пока не известно, но суровая реальность указывает на то, что количество погибших в Изюме может в разы превышать Бучанскую трагедию", – сказал Котенко.

СПРАВКА. Геноцид в Буче – массовое убийство украинского гражданского населения в городе Буча Киевской области, сопровождавшееся похищениями, пытками, изнасилованиями, в том числе детей, и мародерством. Преступления совершили вооруженные силы и другие формирования РФ в марте 2022 года. Погибли более 420 жителей города, украинские власти назвали это геноцидом украинцев и обратились в Международный криминальный суд.

15 сентября издание Current Time опубликовало фотографии массового захоронения, которое было обнаружено в лесу возле Изюма Харьковской области после освобождения города от российских оккупантов. На месте было найдено 440 могил.

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Наталія Медведєва

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