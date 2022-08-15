Сотрудники российского издания Важные истории идентифицировали нескольких российских оккупантов, которые воевали против Украины, в том числе во время провального для захватчиков вторжения на север страны в попытке взять Киев. С некоторыми из них журналисты связались, встретились и поговорили о боевых действиях, зверствах и мародерстве.

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История, которая показана в 39-минутном сюжете, охватывает события только в одном селе Андреевка в Киевской области: оно находилось под оккупацией российских войск больше месяца.

"Однако таких населенных пунктов в Украине были сотни", – отметили авторы сюжета.

Один из военных преступников, ефрейтор Даниил Фролкин из в/ч 51460, в конце интервью сказал: "Я признаюсь во всех преступлениях, которые совершил в Андреевке, в расстреле гражданского населения, обворовывании гражданского населения, изъятии у них телефонов и в том, что наше командование в х*й не ставит наших бойцов. Хочу заявить: примите меры к наказанию командиров".

Оккупант жаловался, что командиры "не считает рядовых солдат за людей" и передавали командованию ложную информацию о несуществующих успехах бригады.

Новость дополняется...

3 апреля 2022 года в Минобороны заявили об освобождении от оккупантов всей территории Киевской области.

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Евгений Пилипенко

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