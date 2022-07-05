"Выводы сделаны". Власти Киевской области говорят, что к прорыву-2 с севера подготовлены
"Все делается" для того, чтобы в случае повторения вторжения с севера войска оккупантов не смогли стремительно прорваться к столице, как это произошло 24 февраля. Об этом заявил РБК-Украина глава Киевской областной военной администрации Алексей Кулеба.
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"Конечно, мы учли ту ситуацию. Все выводы сделаны. Есть понимание, как это тогда произошло. Соответственно, есть понимание того, каким образом этого не допустить, и все для этого делается", – заверил он.
Отвечая на вопрос, насколько реальна угроза повторного наступления из Беларуси на Киевскую область, Кулеба ответил, что "угроза будет теперь всегда".
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"Мы должны быть готовы в любой момент к любому вызову. Возможно, [угроза] исчезнет после того, как в России и Беларуси изменятся политические режимы", – добавил он.
По словам главы Киевской ОВА, практика Израиля показывает, что "в этом нет ничего трагического" и "на этом жизнь не заканчивается".
"Просто мы должны быть постоянно готовы на случай угрозы. Повторюсь: наши силы обороны в области находятся на своих местах в полной боеготовности. Ситуация контролируемая на 100%. А дальше – увидим, мы готовы", – подытожил Кулеба.
- В МВД заявили, что усилили режим контроля на блокпостах из-за угрозы проникновения ДРГ из Беларуси.
- В ГУР считают, что сейчас нет непосредственной угрозы вторжения из Беларуси, но сопротивление в стране-союзнице РФ недостаточно массовое, чтобы помочь сорвать такие потенциальные планы.
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