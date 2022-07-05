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"Выводы сделаны". Власти Киевской области говорят, что к прорыву-2 с севера подготовлены

Цей матеріал також доступний українською
05.07.2022, 09:24
Алексей Кулеба (Фото - пресс-служба КГГА)

"Все делается" для того, чтобы в случае повторения вторжения с севера войска оккупантов не смогли стремительно прорваться к столице, как это произошло 24 февраля. Об этом заявил РБК-Украина глава Киевской областной военной администрации Алексей Кулеба.

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"Конечно, мы учли ту ситуацию. Все выводы сделаны. Есть понимание, как это тогда произошло. Соответственно, есть понимание того, каким образом этого не допустить, и все для этого делается", – заверил он.

Отвечая на вопрос, насколько реальна угроза повторного наступления из Беларуси на Киевскую область, Кулеба ответил, что "угроза будет теперь всегда".

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"Мы должны быть готовы в любой момент к любому вызову. Возможно, [угроза] исчезнет после того, как в России и Беларуси изменятся политические режимы", – добавил он.

СПРАВКА. В июне 2022 года армия Беларуси начала учения недалеко от границ Украины, потом их продлили. Ранее настолько масштабных учений именно в приграничной Гомельской области они не проводили. Там вручают повестки и массово вызывают в военкоматы. Беларусь сосредоточила до семи батальонов у границы. Президент Зеленский сказал об угрозе нападения.

По словам главы Киевской ОВА, практика Израиля показывает, что "в этом нет ничего трагического" и "на этом жизнь не заканчивается".

"Просто мы должны быть постоянно готовы на случай угрозы. Повторюсь: наши силы обороны в области находятся на своих местах в полной боеготовности. Ситуация контролируемая на 100%. А дальше – увидим, мы готовы", – подытожил Кулеба.

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Евгений Пилипенко
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война оборона киевская область вторжение алексей кулеба
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