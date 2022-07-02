Львов начал подготовку к возможному нападению Беларуси — Садовый
Во Львове начали подготовку к возможному наступлению армии Беларуси на город. Об этом сообщил мэр Львова Андрей Садовый.
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По его словам, ситуация на границе с Беларусью является непредсказуемой, а поэтому прошло совещание военного и гражданского руководства Львова, чтобы проработать план действий на случай эскалации со стороны Беларуси.
"В каждом районе города будет создан штаб обороны и проведена дополнительная подготовка для членов добровольческих формирований теробороны. Пока мы не будем переводить их на круглосуточное дежурство. Но это решение может измениться в любой момент", — заявил Садовый.
Он отметил, что рассматривается вариант формирования резервных добровольческих батальонов из сотрудников горсовета и коммунальных предприятий, продолжается подготовка резерва продуктов.
"Империя рухнет. Украина победит. Решение о наступлении на Львов будет последним решением в жизни этих чудовищ. Просто это знайте", — резюмировал мэр Львова.
- В МВД сообщили, что в Украине усилили режим контроля на блокпостах из-за угрозы проникновения диверсионно-разведывательных групп с территории Беларуси.
- В Беларуси продлили учения у границ с Украиной, вручают повестки и запретили врачам выезжать за границу.
- Сейчас нет непосредственной угрозы вторжения с территории Беларуси войск беларуской армии, однако протестное движение в стране-союзнице РФ на данный момент недостаточно массовое, чтобы помочь сорвать такие потенциальные планы вражеского режима.
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