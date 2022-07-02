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Львов начал подготовку к возможному нападению Беларуси — Садовый

Цей матеріал також доступний українською
02.07.2022, 15:46
Львов начал подготовку к возможному нападению Беларуси — Садовый - Фото
Андрей Садовый (Фото: скриншот с видео)

Во Львове начали подготовку к возможному наступлению армии Беларуси на город. Об этом сообщил мэр Львова Андрей Садовый

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По его словам, ситуация на границе с Беларусью является непредсказуемой, а поэтому прошло совещание военного и гражданского руководства Львова, чтобы проработать план действий на случай эскалации со стороны Беларуси. 

"В каждом районе города будет создан штаб обороны и проведена дополнительная подготовка для членов добровольческих формирований теробороны. Пока мы не будем переводить их на круглосуточное дежурство. Но это решение может измениться в любой момент", — заявил Садовый. 

Он отметил, что рассматривается вариант формирования резервных добровольческих батальонов из сотрудников горсовета и коммунальных предприятий, продолжается подготовка резерва продуктов. 

"Империя рухнет. Украина победит. Решение о наступлении на Львов будет последним решением в жизни этих чудовищ. Просто это знайте", — резюмировал мэр Львова. 

Читайте также: Лукашенко абсолютно понятен, мы готовы к любым сценариям со стороны Беларуси — Подоляк 

Дмитрий Гриниченко
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Львов война беларусь андрей садовый
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