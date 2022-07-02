Львов начал подготовку к возможному нападению Беларуси — Садовый

Во Львове начали подготовку к возможному наступлению армии Беларуси на город. Об этом сообщил мэр Львова Андрей Садовый.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

По его словам, ситуация на границе с Беларусью является непредсказуемой, а поэтому прошло совещание военного и гражданского руководства Львова, чтобы проработать план действий на случай эскалации со стороны Беларуси.

"В каждом районе города будет создан штаб обороны и проведена дополнительная подготовка для членов добровольческих формирований теробороны. Пока мы не будем переводить их на круглосуточное дежурство. Но это решение может измениться в любой момент", — заявил Садовый.

Он отметил, что рассматривается вариант формирования резервных добровольческих батальонов из сотрудников горсовета и коммунальных предприятий, продолжается подготовка резерва продуктов.

"Империя рухнет. Украина победит. Решение о наступлении на Львов будет последним решением в жизни этих чудовищ. Просто это знайте", — резюмировал мэр Львова.

Читайте также: Лукашенко абсолютно понятен, мы готовы к любым сценариям со стороны Беларуси — Подоляк

Дмитрий Гриниченко

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.