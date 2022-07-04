"ВСУ в силе им навалять". Кулеба и Буданов прокомментировали угрозу со стороны Беларуси

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба и начальник Главного управления разведки Кирилл Буданов заявили, что риска нападения со стороны Беларуси пока нет.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

"На данном этапе угрозы от беларуской армии для Украины не существует. В ближайшей [перспективе] не будет. Как только она появится, поверьте, мы будем почти в тот же миг об этом знать", – заверил Буданов в интервью РБК-Украина.

Он считает, что активность беларуской армии неподалеку от границ Украины носит плановый характер, а присутствие российских войск там мизерное.

Кулеба в интервью LB.ua высказал подобное мнение.

"Если речь идет о беларуской армии, думаю, что этот риск будет расти пропорционально возможным успехам российской армии на территории Украины. До тех пор пока беларуская армия будет четко понимать, что Вооруженные Силы Украины в силе им серьезно навалять, они будут всячески откладывать свое мероприятие". По состоянию на сегодняшний день они это четко осознают", – заявил он.

3 июля Александр Лукашенко в речи ко Дню независимости Беларуси заявил, что в войне между Россией и Украиной правда на стороне "братской России". Беларуский диктатор заявил, что его страна уже давно создала с Россией единую группировку вооруженных сил, а ее участие в спецоперации им давно определено.

Президент Владимир Зеленский назвал выступление Лукашенко "опасным сигналом".

Андрей Водяный

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.