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Идентифицирован друг Кадырова, который похитил и пытал подростка в Киевской области – СБУ

Цей матеріал також доступний українською
12.08.2022, 15:16
Идентифицирован друг Кадырова, который похитил и пытал подростка в Киевской области – СБУ - Фото
Анзор Бисаев и Рамзан Кадыров (Фото - СБУ)

Прокуратура заочно сообщила о подозрении Анзору Бисаеву, который похитил и пытал несовершеннолетнего в период временной оккупации Киевской области. Об этом сообщают Офис генпрокурора и Служба безопасности Украины.

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Прокуратура, не называя имени подозреваемого, заявила, что подозрение по статьям о захвате заложника и применении пыток к гражданскому населению заочно объявлено командиру мобильного отряда особого назначения Управления Федеральной службы войск национальной гвардии РФ от Чеченской Республики.

Одновременно СБУ сообщила, что установила личность российского военнослужащего, который совершал зверства против мирных жителей, в том числе несовершеннолетних, в период временной оккупации Киевской области. По данным спецслужбы, идентифицированный подозреваемый - Анзор Бисаев, командир мобильного отряда особого назначения "Ахмат" Росгвардии, один из приближенных Рамзана Кадырова.

В сообщениях правоохранителей описан один и тот же эпизод: в начале марта в поселке Бабинцы Бучанского района Киевской области Бисаев со своими подчиненными ворвался в частный домов и похитил подростка. Оккупанты, угрожая оружием, требовали от него информацию о расположении украинских войск. 

После того как ВСУ освободила Киевскую область, Бисаев скрылся на территории России.

Следователи СБУ заочно сообщили ему о подозрении по  статье о нарушении законов и обычаев войны.

Анзор Бисаев (Фото – СБУ)
  • 10 августа Радио Свобода сообщило, что по ее данным 64-я отдельная мотострелковая бригада из Хабаровского края РФ, которая принимала участие в зверствах в Буче, почти полностью уничтожена в Украине. 

Сергей Бережной
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сбу оккупанты военные преступления киевская область Офис генпрокурора
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