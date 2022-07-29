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Зверства в Буче. СБУ идентифицировала еще четверых россиян – фото

Цей матеріал також доступний українською
29.07.2022, 12:40
Зверства в Буче. СБУ идентифицировала еще четверых россиян – фото - Фото
Буча (Фото EPA)

Служба безопасности Украины идентифицировала еще четверых российских военнослужащих, подозреваемых в зверствах в Буче под Киевом, когда город был временно оккупирован. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

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По данным украинской спецслужбы, в начале марта 2022 года эти лица в составе 64-й отдельной мотострелковой бригады 35-й общевойсковой армии РФ были в Буче и жестоко пытали местную семью.

Оккупанты ворвались в дом и пытались угрозами получить информацию о местоположении украинских войск. Осознав проукраинскую позицию семьи, российские солдаты заблокировали людей в доме. Угрожая оружием, россияне долго психологически давили на семью и пытали, требовали адреса проживания патриотов и военных в Буче.

Потом, как сообщает СБУ, россияне вывели хозяина во двор, раздели, повалили на землю и били ногами. Когда пытки не принесли желаемого результата, мужчину планировали расстрелять, но ему удалось сбежать.

Тогда россияне "взялись" пытать жену: угрожали искалечить ее и убить, чтобы она сказала, где муж. Женщина выдержала пытки и давление, и в конце концов оккупанты покинули ее дом.

Всем фигурантам заочно объявлено о подозрении по статье о нарушении законов и обычаев войны.

Зверства в Буче. СБУ идентифицировала еще четверых россиян – фото

Зверства в Буче. СБУ идентифицировала еще четверых россиян – фото

Зверства в Буче. СБУ идентифицировала еще четверых россиян – фото

Зверства в Буче. СБУ идентифицировала еще четверых россиян – фото
Оксана Житнюк
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