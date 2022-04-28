Зверства в Буче. Разоблачены 10 военных РФ, причастных к пыткам украинцев: имена и фото

Генпрокурор Ирина Венедиктова заявила о разоблачении 10 российских военнослужащих, причастных к зверствам в Буче, и опубликовала их имена и фото.

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Генпрокурор напомнила, что российский диктатор Владимир Путин дал почетное звание "гвардейской" 64 отдельной мотострелковой бригаде сухопутных войск РФ, солдаты которой стояли в Буче, убивали и пытали людей. Путин дал бригаде почетное звание за "массовый героизм".

Как сообщила Венедиктова, Бучанская окружная прокуратура тем временем "присвоила заслуженные звания" подозреваемых в жестоком обращении с гражданскими и в других нарушениях законов и обычаев войны первым 10 военнослужащим этой бригады:

- младшему сержанту Вячеславу Лаврентьеву;

- рядовому Григорию Нарышкину;

- рядовому Василию Князеву;

- ефрейтору Семену Мальцеву;

- рядовому Сергею Пескарёву;

- рядовому Альберту Раднаеву;

- ефрейтору Михаилу Кашину;

- ефрейтору Андрею Бизяеву;

- ефрейтору Дмитрию Сергиенко;

- сержанту Никите Акимову.

Следствие установило, что подозреваемые захватывали в заложники безоружных гражданских, морили их голодом и жаждой, держали их на коленях со связанными руками и заклеенными глазами, издевались и избивали. Из украинцев выбивали информацию о расположении ВСУ и теробороны, некоторых пытали беспричинно. Российские военные угрожали убийством и имитировали казнь пленных, стреляя в их сторону.

На стыке марта и апреля украинские военные освободили Киевскую область от российских оккупантов. На улицах освобожденных городов, в частности в Буче, были обнаружены тела убитых мирных жителей.

Российские чиновники и пропагандисты назвали кадры из Бучи "фейком". Однако спутниковые снимки компании Maxar указывают – убитые появились на улицах при оккупации.

Вчера прокурор суда в Гааге Карим Хан заявил, что дело о массовых убийствах в Буче будет "в надлежащее время рассмотрено" Международным уголовным судом ООН.

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