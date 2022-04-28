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28.04.2022, 14:51

Зверства в Буче. Разоблачены 10 военных РФ, причастных к пыткам украинцев: имена и фото

Цей матеріал також доступний українською
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Зверства в Буче. Разоблачены 10 военных РФ, причастных к пыткам украинцев: имена и фотоЗверства в Буче. Разоблачены 10 военных РФ, причастных к пыткам украинцев: имена и фотоЗверства в Буче. Разоблачены 10 военных РФ, причастных к пыткам украинцев: имена и фотоЗверства в Буче. Разоблачены 10 военных РФ, причастных к пыткам украинцев: имена и фотоЗверства в Буче. Разоблачены 10 военных РФ, причастных к пыткам украинцев: имена и фотоЗверства в Буче. Разоблачены 10 военных РФ, причастных к пыткам украинцев: имена и фотоЗверства в Буче. Разоблачены 10 военных РФ, причастных к пыткам украинцев: имена и фотоЗверства в Буче. Разоблачены 10 военных РФ, причастных к пыткам украинцев: имена и фотоЗверства в Буче. Разоблачены 10 военных РФ, причастных к пыткам украинцев: имена и фотоЗверства в Буче. Разоблачены 10 военных РФ, причастных к пыткам украинцев: имена и фото
Зверства в Буче. Разоблачены 10 военных РФ, причастных к пыткам украинцев: имена и фотоЗверства в Буче. Разоблачены 10 военных РФ, причастных к пыткам украинцев: имена и фотоЗверства в Буче. Разоблачены 10 военных РФ, причастных к пыткам украинцев: имена и фотоЗверства в Буче. Разоблачены 10 военных РФ, причастных к пыткам украинцев: имена и фотоЗверства в Буче. Разоблачены 10 военных РФ, причастных к пыткам украинцев: имена и фотоЗверства в Буче. Разоблачены 10 военных РФ, причастных к пыткам украинцев: имена и фотоЗверства в Буче. Разоблачены 10 военных РФ, причастных к пыткам украинцев: имена и фотоЗверства в Буче. Разоблачены 10 военных РФ, причастных к пыткам украинцев: имена и фотоЗверства в Буче. Разоблачены 10 военных РФ, причастных к пыткам украинцев: имена и фотоЗверства в Буче. Разоблачены 10 военных РФ, причастных к пыткам украинцев: имена и фото
Зверства в Буче. Разоблачены 10 военных РФ, причастных к пыткам украинцев: имена и фотоЗверства в Буче. Разоблачены 10 военных РФ, причастных к пыткам украинцев: имена и фотоЗверства в Буче. Разоблачены 10 военных РФ, причастных к пыткам украинцев: имена и фотоЗверства в Буче. Разоблачены 10 военных РФ, причастных к пыткам украинцев: имена и фотоЗверства в Буче. Разоблачены 10 военных РФ, причастных к пыткам украинцев: имена и фотоЗверства в Буче. Разоблачены 10 военных РФ, причастных к пыткам украинцев: имена и фотоЗверства в Буче. Разоблачены 10 военных РФ, причастных к пыткам украинцев: имена и фотоЗверства в Буче. Разоблачены 10 военных РФ, причастных к пыткам украинцев: имена и фотоЗверства в Буче. Разоблачены 10 военных РФ, причастных к пыткам украинцев: имена и фотоЗверства в Буче. Разоблачены 10 военных РФ, причастных к пыткам украинцев: имена и фото

Генпрокурор Ирина Венедиктова заявила о разоблачении 10 российских военнослужащих, причастных к зверствам в Буче, и опубликовала их имена и фото.

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Генпрокурор напомнила, что российский диктатор Владимир Путин дал почетное звание "гвардейской" 64 отдельной мотострелковой бригаде сухопутных войск РФ, солдаты которой стояли в Буче, убивали и пытали людей. Путин дал бригаде почетное звание за "массовый героизм".

Как сообщила Венедиктова, Бучанская окружная прокуратура тем временем "присвоила заслуженные звания" подозреваемых в жестоком обращении с гражданскими и в других нарушениях законов и обычаев войны первым 10 военнослужащим этой бригады:

- младшему сержанту Вячеславу Лаврентьеву;
- рядовому Григорию Нарышкину;
- рядовому Василию Князеву;
- ефрейтору Семену Мальцеву;
- рядовому Сергею Пескарёву;
- рядовому Альберту Раднаеву;
- ефрейтору Михаилу Кашину;
- ефрейтору Андрею Бизяеву;
- ефрейтору Дмитрию Сергиенко;
- сержанту Никите Акимову.

Следствие установило, что подозреваемые захватывали в заложники безоружных гражданских, морили их голодом и жаждой, держали их на коленях со связанными руками и заклеенными глазами, издевались и избивали. Из украинцев выбивали информацию о расположении ВСУ и теробороны, некоторых пытали беспричинно. Российские военные угрожали убийством и имитировали казнь пленных, стреляя в их сторону.

Читайте также: Российские убийцы из Бучи воюют под Изюмом и несут потери – Генштаб ВСУ

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Теги: наказание, пытки, буча, Ирина Венедиктова
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