Российские убийцы из Бучи воюют под Изюмом и несут потери – Генштаб ВСУ

Российское подразделение, которое совершало убийства мирных жителей в Буче Киевской области, сейчас воюет под Изюмом и несет потери. Об этом сообщается в сводке Генштаба Вооруженных сил Украины.

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"Подразделения 64 отдельной мотострелковой бригады, которая приняла активное участие в массовых убийствах, пытках и насилии гражданского населения в украинском городе Буча, действуют в районе населенного пункта Изюм и уже понесли потери", – говорится в сообщении.

Отмечается, что российские военные ведут наступательные действия южнее Изюма. Враг также проводит воздушную разведку украинских позиций, организовывает огневую поддержку наступления и логистическое обеспечение группировки.

Также на Слобожанском направлении враг продолжает частично блокировать Харьков и обстреливать город артиллерией.

На Донецком направлении армия РФ наступает по всей линии фронта. Основные усилия – на наступлении на Севердонецком направлении. Также враг пытается создать условия для наступления на Славянск, продолжает наступление в районе Новотошковского, штурмовые действия – в районах Рубежного, Попасной, Марьинки.

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Марк Сировой

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