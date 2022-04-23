Российские убийцы из Бучи воюют под Изюмом и несут потери – Генштаб ВСУ
Российское подразделение, которое совершало убийства мирных жителей в Буче Киевской области, сейчас воюет под Изюмом и несет потери. Об этом сообщается в сводке Генштаба Вооруженных сил Украины.
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"Подразделения 64 отдельной мотострелковой бригады, которая приняла активное участие в массовых убийствах, пытках и насилии гражданского населения в украинском городе Буча, действуют в районе населенного пункта Изюм и уже понесли потери", – говорится в сообщении.
Отмечается, что российские военные ведут наступательные действия южнее Изюма. Враг также проводит воздушную разведку украинских позиций, организовывает огневую поддержку наступления и логистическое обеспечение группировки.
Также на Слобожанском направлении враг продолжает частично блокировать Харьков и обстреливать город артиллерией.
На Донецком направлении армия РФ наступает по всей линии фронта. Основные усилия – на наступлении на Севердонецком направлении. Также враг пытается создать условия для наступления на Славянск, продолжает наступление в районе Новотошковского, штурмовые действия – в районах Рубежного, Попасной, Марьинки.
- На стыке марта и апреля украинские военные освободили Киевскую область от российских оккупантов. На улицах освобожденных городов, в частности в Буче, были обнаружены тела убитых мирных жителей, а также места массовых захоронений.
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