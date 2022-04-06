UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Каждый третий из бригады "бучанских палачей" воевал в Сирии – Slidstvo.info

Цей матеріал також доступний українською
06.04.2022, 09:01
Каждый третий из бригады
Буча (фото - ЕРА)

Каждый третий российский военный из 155-й бригады морской пехоты Тихоокеанского флота ВМФ РФ, которая оккупировала пригороды Киева, воевал в Сирии. Об этом сообщает Slidstvo.info.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

По данным украинской разведки, 155-й бригада оккупировала Бучу, Ирпень, Гостомель, где оставила после себя сотни убитых гражданских.

Разведка также опубликовала имена 82 военных этой бригады. По данным Slidstvo.info, 24 из них, то есть каждій третий, воевал в Сирии, где Россия выступила на стороне местного диктатора Башара Асада.

Читайте также: "Непосредственно причастны к убийствам в Буче, Ирпене и Гостомеле": список россиян от ВСУ

Другие оккупанты не могли участвовать в сирийской войне, поскольку тогда учились в школах или училищах, пишут журналисты. Большинство из людей в списках родились в 1998-2002 годах.

Журналисты напомнили, что в 2015 году российский диктатор Владимир Путин отправил около 4000 солдат в поддержку режима Асада. Там войска РФ отметились бомбардировками мирного населения, гражданских объектов, применением фосфорных бомб и химоружия в густонаселенных регионах.

Смотрите также: Видео из Бучи, начало марта. Оккупанты ведут огонь в сторону мирного человека – видео

Марк Сировой
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Тихоокеанский флот Сирия буча армия рф войска россии 155 бригада
Еще по теме

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 