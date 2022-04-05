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Видео из Бучи, начало марта. Оккупанты ведут огонь в сторону мирного человека – видео видео

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05.04.2022, 12:32
Скриншот
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На видео, которое аэроразведка полка "Азов" сняла в первые дни оккупации западного киевского пригорода Бучи, российские оккупанты стреляют в сторону мирного человека. Ролик выложило Суспільне после подтверждения даты и места аналитиками VoxCheck.

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После обнародованных в начале апреля свидетельств зверств российских военных в захваченном городе, которые потрясли мир, руководство РФ заявило, что Украина "устроила провокацию", а тела якобы появились на улицах уже после бегства оккупантов из Киевской области. Спутниковые снимки показывают, что Россия лжет, пишет NYT.

На кадрах за 3 марта видно, как на бучанской улице стоит колонна бронетехники врага, и некоторые боевые машины "стерегут" прилегающие улицы. По параллельной улице едет на велосипеде мирный житель, который затем ускоряет движение и поворачивает на улицу, простреливаемую россиянами.

Смотрите видео: Идентифицированы первые оккупанты, причастные к геноциду в Буче

Российские БМД несколько раз стреляют в сторону человека. Что с ним после этого происходит, не видно, но никто с перекрестка не выходит.

"Нам в комментарии начальник ритуальной службы Бучанской громады Сергей Капличный сказал, что первые захоронения людей в городе начались 10 марта с разрешения российских военных", – отметили в Суспільном.

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Евгений Пилипенко
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