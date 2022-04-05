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Геноцид в Украине может стать самым большим в Европе со времен Второй мировой: инфографика

Цей матеріал також доступний українською
05.04.2022, 05:09
Геноцид в Украине может стать самым большим в Европе со времен Второй мировой: инфографика - Фото
Буча (Фото - EPA)

Геноцид, устроенный российскими оккупантами в Украине, может стать самым большим в Европе со времен Второй мировой войны. Об этом сообщает в Facebook Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности.

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Как отмечается, число гражданских жертв в Ирпене и Буче уже превысило число убитых в хорватских городах Госпич и Вуковар – международно признанных случаях военных преступлений.

"Сколько мирного населения погибло от рук россиян в 450-тысячном Мариуполе, мы пока не знаем. Но мы знаем, что все виновные в бесчеловечных преступлениях сядут на скамью подсудимых и получат свое наказание. Если до этого момента еще не будут лежать в украинской земле", – говорится в сообщении ЦСКИД.

Геноцид в Украине может стать самым большим в Европе со времен Второй мировой: инфографика

Геноцид в Украине может стать самым большим в Европе со времен Второй мировой: инфографика

Геноцид в Украине может стать самым большим в Европе со времен Второй мировой: инфографика

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Наталия Медведева
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