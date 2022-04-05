В Бородянке и других освобожденных городах все может быть хуже, чем в Буче – Зеленский

В Бородянке и некоторых других городах Киевской области, которые освободили от российских оккупантов, ситуация может быть еще хуже, чем в Буче. Об этом сказал президент Владимир Зеленский в видеообращении по итогам 4 апреля.

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Президент рассказал, что посетил освобожденные Стоянку, Ирпень и Бучу.

"Конечно, сейчас эта местность смотрится уже не так, как вчера. Тела убитых людей, убитых украинцев уже унесли с большинства улиц. Но во дворах, в домах убитые остаются", – рассказал Зеленский.

Он сообщил, что расследование всего того, что сделали оккупанты, только началось.

Сейчас известно, что только в Буче россияне убили и замучили более трехсот человек. Скорее всего, когда будет проверен весь город, список жертв будет значительно больше.

"Уже есть информация о том, что в Бородянке и некоторых других освобожденных городах количество жертв оккупантов может быть еще больше. Во многих селах освобожденных районов Киевской, Черниговской и Сумской областей оккупанты делали такое, чего местные не видели даже во время нацистской оккупации 80 лет назад", – рассказал президент.

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3 апреля в Минобороны заявили об освобождении от оккупантов всей территории Киевской области. Украинские спецназовцы начали зачистку Бучи.

На улицах пригорода Киева обнаружили тела расстрелянных, подвергшихся пыткам и изнасилованиям гражданских. Генпрокурор Ирина Венедиктова сообщила, что с освобожденной территории области вывезено 410 тел убитых мирных жителей, за 1-3 апреля 140 из них уже осмотрены прокурорами и другими специалистами.

Главное управление разведки Минобороны выложило в открытый доступ список военнослужащих российской 64 отдельной мотострелковой бригады, которые могут быть причастны к массовым убийствам гражданских лиц в Буче.

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Наталия Медведева

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