UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

В Бородянке и других освобожденных городах все может быть хуже, чем в Буче – Зеленский

Цей матеріал також доступний українською
05.04.2022, 01:14
В Бородянке и других освобожденных городах все может быть хуже, чем в Буче – Зеленский - Фото
Владимир Зеленский (Скриншот видео Офис президента)

В Бородянке и некоторых других городах Киевской области, которые освободили от российских оккупантов, ситуация может быть еще хуже, чем в Буче. Об этом сказал президент Владимир Зеленский в видеообращении по итогам 4 апреля.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Президент рассказал, что посетил освобожденные Стоянку, Ирпень и Бучу.

"Конечно, сейчас эта местность смотрится уже не так, как вчера. Тела убитых людей, убитых украинцев уже унесли с большинства улиц. Но во дворах, в домах убитые остаются", – рассказал Зеленский.

Он сообщил, что расследование всего того, что сделали оккупанты, только началось.

Сейчас известно, что только в Буче россияне убили и замучили более трехсот человек. Скорее всего, когда будет проверен весь город, список жертв будет значительно больше.

"Уже есть информация о том, что в Бородянке и некоторых других освобожденных городах количество жертв оккупантов может быть еще больше. Во многих селах освобожденных районов Киевской, Черниговской и Сумской областей оккупанты делали такое, чего местные не видели даже во время нацистской оккупации 80 лет назад", – рассказал президент.

Смотрите также: "Трибунал будет". Зеленский записал новое видеообращение: видео

  • 3 апреля в Минобороны заявили об освобождении от оккупантов всей территории Киевской области. Украинские спецназовцы начали зачистку Бучи.
  • На улицах пригорода Киева обнаружили тела расстрелянных, подвергшихся пыткам и изнасилованиям гражданских. Генпрокурор Ирина Венедиктова сообщила, что с освобожденной территории области вывезено 410 тел убитых мирных жителей, за 1-3 апреля 140 из них уже осмотрены прокурорами и другими специалистами.
  • Главное управление разведки Минобороны выложило в открытый доступ список военнослужащих российской 64 отдельной мотострелковой бригады, которые могут быть причастны к массовым убийствам гражданских лиц в Буче.

Читайте также: Россия лгала. Трупы гражданских в Буче лежали на улицах неделями во время оккупации – NYT

Наталия Медведева
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
буча война военные преступления бородянка Владимир Зеленский
Еще по теме

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 