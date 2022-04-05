Президент Владимир Зеленский записал видеообращение по итогам дня 4 апреля.

"Придет время, когда каждый россиянин узнает всю правду о том, кто из их сограждан убивал. Кто приказывал. Кто закрывал глаза на убийства. Мы все это установим. И сделаем всемирно известным. Сейчас 2022 год. И у нас есть гораздо больше инструментов, чем у тех, кто привлекался к ответственности нацистов после Второй мировой войны", – сказал Зеленский.

Наталия Медведева

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