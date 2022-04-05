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Слідство.Інфо: Идентифицированы первые оккупанты, причастные к геноциду в Буче – видео видео

Цей матеріал також доступний українською
05.04.2022, 03:52
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Журналисты идентифицировали некоторых оккупантов из 155-й бригады морской пехоты Тихоокеанского флота России. По данным украинских военных, эта бригада совершала военные преступления и геноцид в районе Бучи, Ирпеня и Гостомеля. Об этом говорится в материале  Слідство.Інфо.

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"Их лица мы смогли установить благодаря спискам состава бригады, опубликованным накануне украинской разведкой. 155-я бригада – из Владивостока. Оккупанты проехали девять тысяч километров, пересекли весь континент, чтобы убивать и насиловать украинцев", – говорится в материале Слідство.Інфо.

Среди идентифицированных оккупантов:

- матрос Михаил Ткач, 20 лет, родился в городе Владивосток;

- 20-летний Алексей Гаськов, родился в Бурятии;

- старший сержант Алексей Скулкин, 33 года;

- старший матрос Александр Черепахин, 28 лет;

– 20-летний Андрей Кильдишов, родился в городе Находка Приморского края;

- матрос Денис Колдашов, 26 лет, родился в Приморском крае;

– старший прапорщик Максим Коновалов, 36 лет, родился в Томской области;

– старший матрос Михаил Маметьев, 32 года.

За время войны против Украины 155-я тихоокеанская бригада потеряла около половины личного состава, сообщили в Вооруженных силах Украины. Но большинство из идентифицированных журналистами оккупантов недавно были онлайн, поэтому они либо вернулись в Россию, либо получили ранения и сейчас находятся в больницах.

Читайте также: Арестович опубликовал список подразделений РФ, которые совершали преступления под Киевом

Наталия Медведева
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буча Слідство.Інфо военные преступления геноцид война
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