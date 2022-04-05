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05.04.2022, 10:17

Буча. После оккупантов остались боеприпасы в домах и на дорогах: фото и видео работы ГСЧС

Цей матеріал також доступний українською
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Буча. После оккупантов остались боеприпасы в домах и на дорогах: фото и видео работы ГСЧСБуча. После оккупантов остались боеприпасы в домах и на дорогах: фото и видео работы ГСЧСБуча. После оккупантов остались боеприпасы в домах и на дорогах: фото и видео работы ГСЧСБуча. После оккупантов остались боеприпасы в домах и на дорогах: фото и видео работы ГСЧСБуча. После оккупантов остались боеприпасы в домах и на дорогах: фото и видео работы ГСЧСБуча. После оккупантов остались боеприпасы в домах и на дорогах: фото и видео работы ГСЧСБуча. После оккупантов остались боеприпасы в домах и на дорогах: фото и видео работы ГСЧСБуча. После оккупантов остались боеприпасы в домах и на дорогах: фото и видео работы ГСЧСБуча. После оккупантов остались боеприпасы в домах и на дорогах: фото и видео работы ГСЧСБуча. После оккупантов остались боеприпасы в домах и на дорогах: фото и видео работы ГСЧСБуча. После оккупантов остались боеприпасы в домах и на дорогах: фото и видео работы ГСЧСБуча. После оккупантов остались боеприпасы в домах и на дорогах: фото и видео работы ГСЧСБуча. После оккупантов остались боеприпасы в домах и на дорогах: фото и видео работы ГСЧС
Буча. После оккупантов остались боеприпасы в домах и на дорогах: фото и видео работы ГСЧСБуча. После оккупантов остались боеприпасы в домах и на дорогах: фото и видео работы ГСЧСБуча. После оккупантов остались боеприпасы в домах и на дорогах: фото и видео работы ГСЧСБуча. После оккупантов остались боеприпасы в домах и на дорогах: фото и видео работы ГСЧСБуча. После оккупантов остались боеприпасы в домах и на дорогах: фото и видео работы ГСЧСБуча. После оккупантов остались боеприпасы в домах и на дорогах: фото и видео работы ГСЧСБуча. После оккупантов остались боеприпасы в домах и на дорогах: фото и видео работы ГСЧСБуча. После оккупантов остались боеприпасы в домах и на дорогах: фото и видео работы ГСЧСБуча. После оккупантов остались боеприпасы в домах и на дорогах: фото и видео работы ГСЧСБуча. После оккупантов остались боеприпасы в домах и на дорогах: фото и видео работы ГСЧСБуча. После оккупантов остались боеприпасы в домах и на дорогах: фото и видео работы ГСЧСБуча. После оккупантов остались боеприпасы в домах и на дорогах: фото и видео работы ГСЧСБуча. После оккупантов остались боеприпасы в домах и на дорогах: фото и видео работы ГСЧС
Буча. После оккупантов остались боеприпасы в домах и на дорогах: фото и видео работы ГСЧСБуча. После оккупантов остались боеприпасы в домах и на дорогах: фото и видео работы ГСЧСБуча. После оккупантов остались боеприпасы в домах и на дорогах: фото и видео работы ГСЧСБуча. После оккупантов остались боеприпасы в домах и на дорогах: фото и видео работы ГСЧСБуча. После оккупантов остались боеприпасы в домах и на дорогах: фото и видео работы ГСЧСБуча. После оккупантов остались боеприпасы в домах и на дорогах: фото и видео работы ГСЧСБуча. После оккупантов остались боеприпасы в домах и на дорогах: фото и видео работы ГСЧСБуча. После оккупантов остались боеприпасы в домах и на дорогах: фото и видео работы ГСЧСБуча. После оккупантов остались боеприпасы в домах и на дорогах: фото и видео работы ГСЧСБуча. После оккупантов остались боеприпасы в домах и на дорогах: фото и видео работы ГСЧСБуча. После оккупантов остались боеприпасы в домах и на дорогах: фото и видео работы ГСЧСБуча. После оккупантов остались боеприпасы в домах и на дорогах: фото и видео работы ГСЧСБуча. После оккупантов остались боеприпасы в домах и на дорогах: фото и видео работы ГСЧС

После освобождения Бучи Киевской области от российских оккупантов украинские спасатели проводят в городе работы по разминированию местности. Фото и видео опубликовала Госслужба по чрезвычайным ситуациям.

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"Каждый день пиротехники ГСЧС Киевщины очищают территории, дороги, дома и инфраструктурные объекты от боеприпасов, которые оставили после своего отступления оккупанты", – сказано в сообщении.

2 апреля Бучанский горсовет призвал людей немного потерпеть и пока не возвращаться в свои дома, так как на разминирование территории уйдет минимум 10 дней.

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Теги: война, ГСЧС, буча, разминирование
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