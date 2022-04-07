В Буче обнаружили три места массовых захоронений. Каждый день находят новые тела – мэр

В Буче каждый день находят новые тела убитых гражданских, рассказал мэр Анатолий Федорук в интервью DW.

90% из найденных погибших были убиты пулевым ранением в голову, говорит он.

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"По состоянию на вчерашний вечер было 320 гражданских. С телами сейчас работают специалисты – криминалисты, правоохранители, но количество обнаруженных тел растет с каждым днем. Потому что их обнаруживают в частных усадьбах, парках, скверах, где была возможность, когда не было обстрела, прикапывать" тела. Люди пытались похоронить погибших, чтобы собаки не растягивали. Сейчас в селах громады в таких временных захоронениях каждый день находим новые тела", – сообщил Федорук.

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По словам мэра, в городе обнаружено три места массовых захоронений – территория предприятия "Украгроснаб", улицы Вокзальная, Яблонская и детский лагерь "Лучистый", где тоже нашли людей с завязанными руками и пулевыми отверстиями.

Катерина Амеліна

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