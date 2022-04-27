Убийства в Буче: "Мы докопаемся до истины, в суде не спрятаться" – прокурор суда в Гааге

Дело о массовых убийствах в Буче будет "в надлежащее время рассмотрено" Международным уголовным судом ООН в Гааге, заявил главный прокурор МУС Карим Хан в эфире CNN.

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Хан сказал, что "какими бы ни были нарративы и контрнарративы", все решат собранные доказательства, которые будут представлены на рассмотрение суда.

"Мы все равно докопаемся до истины, потому что в зале суда негде спрятаться", – сказал он.

Комментируя в эфире кадры из Бучи, Хан ответил на дезинформацию, которую распространяет Россия.

"Тела в мешках – не фальшивые. Я видел их. Я стоял рядом с ними", – сказал он.

Хан также подчеркнул, что вопросы, на которые должен будет ответить суд, – как погибли эти люди, кто их убил и при каких обстоятельствах.

Хан добавил, что мир внимательно наблюдает за тем, насколько эффективным будет верховенство закона в применении к вторжению России в Украину.

Хан также считает, что гарантировать верховенство правосудия в данном случае может быть сложно, учитывая решение России отозвать свою подпись под уставом МУС, который наделяет суд юрисдикцией преследовать лиц за геноцид, преступления против человечности, военные преступления и преступления агрессии.

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Сергей Бережной

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