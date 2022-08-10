UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

От бригады россиян, которая зверствовала в Буче, почти ничего не осталось – Радио Свобода

Цей матеріал також доступний українською
10.08.2022, 19:50
От бригады россиян, которая зверствовала в Буче, почти ничего не осталось – Радио Свобода - Фото
Фото: svoboda.org

От 64-й отдельной мотострелковой бригады из Хабаровского края РФ, которая принимала участие в зверствах в Буче, почти ничего не осталось, но ее расформирование было бы косвенным признанием ответственности России за военные преступления в Украине. Об этом в своем расследовании пишет Радио Свобода.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

Издание обращает внимание, что 7 августа в российской соцсети "ВКонтакте" было опубликовано фото стенда с траурными фотографиями 44 солдат и офицеров 64-й бригады.

От бригады россиян, которая зверствовала в Буче, почти ничего не осталось – Радио Свобода

Радио Свобода удалось подтвердить факт смерти большинства из них, а также поговорить с автором фото – военным медиком из Хабаровска Алексеем Асташовым. "На стенде 1/10 часть всех погибших из личного состава (до СВО) бригады, которого практически не существует", – написал он в посте. 8 августа запись с фото была удалена.

В переписке с журналистами Асташов объяснил, что фото было сделано им в холле клуба войсковой части 51460 в военном городке в селе Князе-Волконское, в 20 километрах от Хабаровска – именно там дислоцирована 64-я ОМСБр. По словам Асташова, численность бригады для отправки на войну составляла 1500 человек.

На стенд, как говорит Асташов, попали только те солдаты и офицеры, которые были посмертно награждены "орденом мужества". Общее число погибших оккупантов из 64-й бригады Асташов оценивает как минимум в несколько сотен.

Военный аналитик Майкл Кофман отметил, что на каждого убитого в российской армии приходится около 3,5 раненых. Таким образом, 64-я бригада должна была лишиться более шестисот человек личного состава. Еще, по меньшей мере, сто, как сообщил Асташов, отказались ехать на войну и расторгли контракт.

Судя по датам смерти 44 военных, попавших на стенд, половина из них погибла в феврале и в марте, до того, как российская армия была вынуждена отступить из Бучи и других городов Киевской области. После этого подразделение перебросили в Харьковскую область, на Изюмское направление, где оно продолжало нести потери. 25 апреля, как следует из дат смерти на стенде, погибли сразу семь военных 64-й бригады. В этот день, согласно сводке Генштаба ВСУ, российские войска "пытались провести штурмовые действия" на направлениях Изюм – Барвенково и Изюм – Славянск.

Радио Свобода удалось подтвердить смерть 30 из 44 оккупантов на стенде.

Факт смерти некоторых захватчиков, попавших на траурный стенд, подтверждается фотографиями с кладбища в Хабаровске: так, на снимках можно увидеть могилы ефрейтора Евгения Гордиевского и Эдуарда Каплункова.

"Если потери бригады (убитые, раненые и отказники) действительно приближаются к 1000 человек, то командование могло бы расформировать ее – но не в случае с 64-й ОМСБр, которой Владимир Путин присвоил почетное звание "гвардейской" вопреки обвинениям в военных преступлениях", – говорится в расследовании.

Вадим Ребрина
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Россия расследование буча
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Старший дизайнер
Киев Ligamedia
QA-спеціаліст
Киев LIGAZAKON
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 