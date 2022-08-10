От бригады россиян, которая зверствовала в Буче, почти ничего не осталось – Радио Свобода

От 64-й отдельной мотострелковой бригады из Хабаровского края РФ, которая принимала участие в зверствах в Буче, почти ничего не осталось, но ее расформирование было бы косвенным признанием ответственности России за военные преступления в Украине. Об этом в своем расследовании пишет Радио Свобода.

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Издание обращает внимание, что 7 августа в российской соцсети "ВКонтакте" было опубликовано фото стенда с траурными фотографиями 44 солдат и офицеров 64-й бригады.

Радио Свобода удалось подтвердить факт смерти большинства из них, а также поговорить с автором фото – военным медиком из Хабаровска Алексеем Асташовым. "На стенде 1/10 часть всех погибших из личного состава (до СВО) бригады, которого практически не существует", – написал он в посте. 8 августа запись с фото была удалена.

В переписке с журналистами Асташов объяснил, что фото было сделано им в холле клуба войсковой части 51460 в военном городке в селе Князе-Волконское, в 20 километрах от Хабаровска – именно там дислоцирована 64-я ОМСБр. По словам Асташова, численность бригады для отправки на войну составляла 1500 человек.

На стенд, как говорит Асташов, попали только те солдаты и офицеры, которые были посмертно награждены "орденом мужества". Общее число погибших оккупантов из 64-й бригады Асташов оценивает как минимум в несколько сотен.

Военный аналитик Майкл Кофман отметил, что на каждого убитого в российской армии приходится около 3,5 раненых. Таким образом, 64-я бригада должна была лишиться более шестисот человек личного состава. Еще, по меньшей мере, сто, как сообщил Асташов, отказались ехать на войну и расторгли контракт.

Судя по датам смерти 44 военных, попавших на стенд, половина из них погибла в феврале и в марте, до того, как российская армия была вынуждена отступить из Бучи и других городов Киевской области. После этого подразделение перебросили в Харьковскую область, на Изюмское направление, где оно продолжало нести потери. 25 апреля, как следует из дат смерти на стенде, погибли сразу семь военных 64-й бригады. В этот день, согласно сводке Генштаба ВСУ, российские войска "пытались провести штурмовые действия" на направлениях Изюм – Барвенково и Изюм – Славянск.

Радио Свобода удалось подтвердить смерть 30 из 44 оккупантов на стенде.

Факт смерти некоторых захватчиков, попавших на траурный стенд, подтверждается фотографиями с кладбища в Хабаровске: так, на снимках можно увидеть могилы ефрейтора Евгения Гордиевского и Эдуарда Каплункова.

"Если потери бригады (убитые, раненые и отказники) действительно приближаются к 1000 человек, то командование могло бы расформировать ее – но не в случае с 64-й ОМСБр, которой Владимир Путин присвоил почетное звание "гвардейской" вопреки обвинениям в военных преступлениях", – говорится в расследовании.

На стыке марта и апреля украинские военные освободили Киевскую область от российских оккупантов. На улицах освобожденных городов, в частности в Буче, были обнаружены тела убитых мирных жителей.

Российские чиновники и пропагандисты называли кадры из Бучи "фейком". Однако спутниковые снимки компании Maxar указывают – убитые появились на улицах при оккупации.

В конце апреля Офис генпрокурора заявил о разоблачении 10 российских военнослужащих, причастных к зверствам в Буче, и опубликовал их имена и фото.

29 июля Служба безопасности Украины идентифицировала еще четверых российских военнослужащих, подозреваемых в зверствах в Буче.

Вадим Ребрина

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