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Зверства под Киевом. СБУ разоблачила 900 военных армии РФ, причастных к пыткам украинцев

Цей матеріал також доступний українською
02.05.2022, 16:16
Зверства под Киевом. СБУ разоблачила 900 военных армии РФ, причастных к пыткам украинцев - Фото
Буча после оккупации (Фото: EPA)

Служба безопасности Украины установила личности почти 900 российских оккупантов, которые совершали преступления против мирного населения в Киевской области, сообщил пресс-секретарь СБУ.

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По его словам, в украинской спецслужбы есть вся информация на оккупантов, а также доказательства их зверств. 

СБУ проверяет данные более 2500 военных армии РФ на причастность к преступлениям, чьи подразделения базировались на территории Киевской области.

Всего правоохранители опросили около 7000 свидетелей зверств российских оккупантов.

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Наталия Фреик
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военные преступления киевская область армия рф служба безопасности
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