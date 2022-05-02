Зверства под Киевом. СБУ разоблачила 900 военных армии РФ, причастных к пыткам украинцев
02.05.2022, 16:16
Буча после оккупации (Фото: EPA)
Служба безопасности Украины установила личности почти 900 российских оккупантов, которые совершали преступления против мирного населения в Киевской области, сообщил пресс-секретарь СБУ.
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По его словам, в украинской спецслужбы есть вся информация на оккупантов, а также доказательства их зверств.
СБУ проверяет данные более 2500 военных армии РФ на причастность к преступлениям, чьи подразделения базировались на территории Киевской области.
Всего правоохранители опросили около 7000 свидетелей зверств российских оккупантов.
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