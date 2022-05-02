Зверства россиян под Киевом. Судмедэкспертам передано 1202 тела погибших гражданских

В освобожденной от российских оккупантов Киевской области на судмедэкспертизу передали 1202 тела погибших украинцев. 280 тел остаются неопознанными. Об этом сообщил начальник полиции Киевской области Андрей Небытов в эфире общенационального телемарафона.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

"К сожалению, ужасные находки мы обнаруживаем каждый день фактически и фиксируем преступления армии РФ на территории Киевской области", – сказал начальник полиции области.

По его словам, по состоянию на сегодняшний день 1202 тела погибших гражданских были осмотрены следователями и переданы судмедэкспертам. 280 тел остаются неопознанными.

Еще 300 человек считаются пропавшими без вести. Небытов призвал украинцев сообщать в полицию о людях, с которыми потеряна связь.

"Мы знаем, что многие потеряли связь из-за того, что потери мобильные телефоны, оккупанты отбирали эти телефоны, или даже они были принудительно эвакуированы на территорию Беларуси или России", – сказал Небытов.

Читайте также: Замученные и расстрелянные. Нацполиция показала массовое захоронение возле Бучи – видео

Оксана Житнюк

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.