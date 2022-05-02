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Зверства россиян под Киевом. Судмедэкспертам передано 1202 тела погибших гражданских

Цей матеріал також доступний українською
02.05.2022, 10:30
Зверства россиян под Киевом. Судмедэкспертам передано 1202 тела погибших гражданских - Фото
Андрей Небытов (фото - npu.gov.ua)

В освобожденной от российских оккупантов Киевской области на судмедэкспертизу передали 1202 тела погибших украинцев. 280 тел остаются неопознанными. Об этом сообщил начальник полиции Киевской области Андрей Небытов в эфире общенационального телемарафона.

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"К сожалению, ужасные находки мы обнаруживаем каждый день фактически и фиксируем преступления армии РФ на территории Киевской области", – сказал начальник полиции области.

По его словам, по состоянию на сегодняшний день 1202 тела погибших гражданских были осмотрены следователями и переданы судмедэкспертам. 280 тел остаются неопознанными.

Еще 300 человек считаются пропавшими без вести. Небытов призвал украинцев сообщать в полицию о людях, с которыми потеряна связь. 

"Мы знаем, что многие потеряли связь из-за того, что потери мобильные телефоны, оккупанты отбирали эти телефоны, или даже они были принудительно эвакуированы на территорию Беларуси или России", – сказал Небытов.

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Оксана Житнюк
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