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Резников: Нужна демонстрация наказания оккупантов – неотвратимого и без срока давности

Цей матеріал також доступний українською
13.08.2022, 09:33
Резников: Нужна демонстрация наказания оккупантов – неотвратимого и без срока давности - Фото
Алексей Резников (фото – ЕРА)

Мир должен предложить систему правовых мер реагирования на военные преступления во время войны, "содержащей элементы, которые могут не в полной мере быть охвачены действующими нормами права". Глава Минобороны Алексей Резников пишет в Facebook, что нужна демонстрация – наказание за такое будет неотвратимым и неограниченным во времени.

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Министр "не сомневается", что после победы Украины она вместе с союзниками тем или иным способом "догонит" каждого из причастных к варварским убийствам и издевательствам.

"Раньше или позже, но это произойдет. В то же время, наш ответ должен быть не только принципиальным, но и системным, и в первую очередь это касается не рядовых исполнителей, а лиц, которые отдают приказы, поощряют или оправдывают преступления", – подчеркнул Резников.

Читайте также: Резников инициировал международные усилия по преследованию российских военных преступников

К тому же, добавил он, ответственность "сеющих ложь и ненависть никто не отменял", и "практики Нюрнберга в этом плане очень помогают".

СПРАВКА. 29 июля армия РФ уничтожила барак с украинскими пленными во временно оккупированной Еленовке и попыталась обвинить в этом Украину. Россияне убили около 40 пленных, 130 были ранены. В Генштабе заявили, что РФ уничтожила барак, чтобы скрыть пытки и расстрелы. По словам президента Зеленского, есть достаточно доказательств, что это было спланированным преступлением. У ГУР есть доказательства, что преступление устроили наемники ЧВК Вагнера по команде "повара Путина" Пригожина. Украина требует, чтобы ООН направила инспекцию в Еленовку. Красный крест требует пустить его представителей. Омбудсмен Лубинец хочет навестить Еленовку. Первый командир полка "Азов" Билецкий объявил охоту на причастных.

В качестве примера военного преступления глава МО привел трагедию в Еленовке на Донбассе. Намеренно совершив массовое убийство украинских пленных, пишет он, РФ сознательно нарушила:

- IV Конвенцию о законах и обычаях войны на суше и приложение к ней;
– Женевскую конвенцию об обращении с военнопленными;
– Конвенцию ООН о предотвращении преступления геноцида и наказании за него.

Слушайте аудио: Оккупанты подтвердили умышленное убийство украинских пленных в Еленовке – перехват СБУ

Евгений Пилипенко
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Алексей Резников война военные преступления ответственность преследование
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