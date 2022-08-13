Резников: Нужна демонстрация наказания оккупантов – неотвратимого и без срока давности

Мир должен предложить систему правовых мер реагирования на военные преступления во время войны, "содержащей элементы, которые могут не в полной мере быть охвачены действующими нормами права". Глава Минобороны Алексей Резников пишет в Facebook, что нужна демонстрация – наказание за такое будет неотвратимым и неограниченным во времени.

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Министр "не сомневается", что после победы Украины она вместе с союзниками тем или иным способом "догонит" каждого из причастных к варварским убийствам и издевательствам.

"Раньше или позже, но это произойдет. В то же время, наш ответ должен быть не только принципиальным, но и системным, и в первую очередь это касается не рядовых исполнителей, а лиц, которые отдают приказы, поощряют или оправдывают преступления", – подчеркнул Резников.

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К тому же, добавил он, ответственность "сеющих ложь и ненависть никто не отменял", и "практики Нюрнберга в этом плане очень помогают".

В качестве примера военного преступления глава МО привел трагедию в Еленовке на Донбассе. Намеренно совершив массовое убийство украинских пленных, пишет он, РФ сознательно нарушила:

- IV Конвенцию о законах и обычаях войны на суше и приложение к ней;

– Женевскую конвенцию об обращении с военнопленными;

– Конвенцию ООН о предотвращении преступления геноцида и наказании за него.

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Евгений Пилипенко

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