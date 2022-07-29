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Зеленский о Еленовке: Доказательств, что это было спланированное преступление, достаточно

Цей матеріал також доступний українською
29.07.2022, 22:45
Зеленский о Еленовке: Доказательств, что это было спланированное преступление, достаточно - Фото
Владимир Зеленский (Фото - пресс-служба ОП)

Доказательств, что убийство украинских военнопленных в Еленовке было спланированным преступлением, более чем достаточно. Об этом написал в Telegram президент Владимир Зеленский по итогам совещания с военным руководством и главами спецслужб.

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Президент написал, что провел совещание с главнокомандующим ВСУ Валерием Залужным, начальником ГУР МО Кириллом Будановым, и.о. главы СБУ Василием Малюком и уполномоченным Верховной Рады по правам человека Дмитрием Лубинцем.

"Детально обсудили теракт, устроенный российскими извергами в Еленовке, в результате которого были цинично убиты более 50 пленных украинских защитников. Доказательств, что это было спланированное преступление, более чем достаточно. И это очередное подтверждение того, что Россия – государство-террорист", – написал президент.

Он также заявил, что ООН и Международный комитет Красного Креста, которые обязались гарантировать сохранение жизни и здоровья украинских военнопленных, должны немедленно отреагировать на это преступление.

  • Во временно оккупированной Еленовке, в колонии, где российские оккупанты удерживали украинских военнопленных, произошел взрыв, в результате которого, по данным Офиса генпрокурора, погибли около 40 бойцов, еще 130 были ранены. Россияне обвинили Украину в обстреле колонии. Украина заявляет, что не била по Еленовке, а взрыв — дело рук самих оккупантов.
  • По данным СБУ, россияне могли устроить теракт путем подрыва взрывчатки, заложенной в помещении колонии.
  • В ГУР Минобороны сообщили, что массовое убийство украинских военнопленных устроили наемники частной военной компании Вагнера по личной команде российского олигарха Евгения Пригожина, который считается собственником ЧВК.

Читайте также: Тема дня | ЧВК Вагнера и вранье. Россия совершила массовое убийство пленных в Еленовке: что известно

Сергей Бережной
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Владимир Зеленский теракт Еленовка
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