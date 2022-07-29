Убийство пленных в Еленовке устроили наемники ЧВК Вагнера по команде Пригожина — разведка
Массовое убийство украинских военнопленных в колонии Еленовки устроили наемники частной военной компании Вагнера по личной команде российского олигарха Евгения Пригожина, который считается собственником ЧВК. Об этом сообщили в Главном управлении разведки Минобороны.
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В разведке заявили, что теракт в Еленовке произошел в новой постройке на территории промзоны, которую оборудовали для содержания пленных, вывезенных с "Азовстали". Украинских защитников перевели в здание два дня назад.
ГУР назвал убийство украинских пленных в Еленовке сознательной провокацией и актом терроризма, который устроили наемники ЧВК Вагнера (Лига) по личной команде "повара Путина" Евгения Пригожина. Отмечается, что организация и исполнение теракта не было согласовано с руководством минобороны РФ.
"Главная цель теракта — утаивание фактов тотального хищения средств, выделенных на содержание украинских военнопленных. Известно, что 1 августа на "объект" должна была прибыть комиссия из Москвы для проверки расходов выделенных средств и условий содержания пленников. Поскольку реальное состояние здания и условия содержания в нем пленных не отвечали требованиям российского руководства, "проблема" была решена путем уничтожения помещения вместе с размещенными в нем украинцами", — сообщили в разведке.
Еще одной целью убийства пленных называется увеличение социального напряжения в Украине, так как существует большой общественный интерес к судьбам защитников "Азовстали".
- Российские оккупанты обстреляли колонию с украинскими военнопленными в Еленовке на временно оккупированной территории Донецкой области. В Генштабе заявили, что оккупанты намеренно обстреляли колонию, чтобы обвинить Украину в "военных преступлениях", а также скрыть факты пыток и расстрелов украинских бойцов, которые совершались по приказу российского командования и террористов ЛДНР.
- Первый командир полка "Азов" Андрей Билецкий объявил охоту на каждого оккупанта, причастного к убийству украинских пленных в Еленовке.
- В патронатной службе "Азова" заявили, что после обстрела российские пропагандисты начали психологическую спецоперацию против полка и украинского общества.
- Россияне убили в Еленовке около 40 пленных, 130 человек были ранены — Офис генпрокурора.
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