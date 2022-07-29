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Убийство пленных в Еленовке устроили наемники ЧВК Вагнера по команде Пригожина — разведка

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29.07.2022, 17:44
Убийство пленных в Еленовке устроили наемники ЧВК Вагнера по команде Пригожина — разведка - Фото
Колония в Еленовке после взрыва (Фото: ГУР)

Массовое убийство украинских военнопленных в колонии Еленовки устроили наемники частной военной компании Вагнера по личной команде российского олигарха Евгения Пригожина, который считается собственником ЧВК. Об этом сообщили в Главном управлении разведки Минобороны. 

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В разведке заявили, что теракт в Еленовке произошел в новой постройке на территории промзоны, которую оборудовали для содержания пленных, вывезенных с "Азовстали". Украинских защитников перевели в здание два дня назад.

ГУР назвал убийство украинских пленных в Еленовке сознательной провокацией и актом терроризма, который устроили наемники ЧВК Вагнера (Лига) по личной команде "повара Путина" Евгения Пригожина. Отмечается, что организация и исполнение теракта не было согласовано с руководством минобороны РФ. 

"Главная цель теракта — утаивание фактов тотального хищения средств, выделенных на содержание украинских военнопленных. Известно, что 1 августа на "объект" должна была прибыть комиссия из Москвы для проверки расходов выделенных средств и условий содержания пленников. Поскольку реальное состояние здания и условия содержания в нем пленных не отвечали требованиям российского руководства, "проблема" была решена путем уничтожения помещения вместе с размещенными в нем украинцами", — сообщили в разведке. 

Еще одной целью убийства пленных называется увеличение социального напряжения в Украине, так как существует большой общественный интерес к судьбам защитников "Азовстали". 

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Дмитрий Гриниченко
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