Служба безопасности Украины опубликовала перехват телефонного разговора боевиков террористической ДНР, где они признают, что россияне устроили массовое убийство украинских военнопленных в Еленовке, заложив взрывчатку внутри здания с бойцами и сымитировав обстрел. Об этом сообщили в пресс-службе СБУ.

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Судя по разговору оккупантов, россияне могли устроить трагедию за счет взрывчатки, которую они разместили в помещении колонии. Они говорят, что никто из очевидцев не слышал, как к зданию подлетают ракеты, так как не было характерного свиста, а взрывы произошли сами по себе.

Боевики подтвердили, что оккупанты разместили реактивные системы залпового огня "Град" возле колонии и начали стрелять из них по украинским позициям, однако никаких выстрелов в ответ не получили.

В СБУ отметили, что, судя по видео изнутри колонии, в отдельных помещениям полностью уцелели окна, что свидетельствует о том, что эпицентр взрыва находился внутри уничтоженного здания.

Также предварительный анализ видео свидетельствует, что такие следы от взрыва на стенах наиболее вероятно остались именно из-за внутреннего источника взрыва, заявили в службе.

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Дмитрий Гриниченко

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