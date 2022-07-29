Служба безопасности Украины опубликовала перехват телефонного разговора боевиков террористической ДНР, где они признают, что россияне устроили массовое убийство украинских военнопленных в Еленовке, заложив взрывчатку внутри здания с бойцами и сымитировав обстрел. Об этом сообщили в пресс-службе СБУ.
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Судя по разговору оккупантов, россияне могли устроить трагедию за счет взрывчатки, которую они разместили в помещении колонии. Они говорят, что никто из очевидцев не слышал, как к зданию подлетают ракеты, так как не было характерного свиста, а взрывы произошли сами по себе.
Боевики подтвердили, что оккупанты разместили реактивные системы залпового огня "Град" возле колонии и начали стрелять из них по украинским позициям, однако никаких выстрелов в ответ не получили.
В СБУ отметили, что, судя по видео изнутри колонии, в отдельных помещениям полностью уцелели окна, что свидетельствует о том, что эпицентр взрыва находился внутри уничтоженного здания.
Также предварительный анализ видео свидетельствует, что такие следы от взрыва на стенах наиболее вероятно остались именно из-за внутреннего источника взрыва, заявили в службе.
- Российские оккупанты обстреляли колонию с украинскими военнопленными в Еленовке на временно оккупированной территории Донецкой области. В Генштабе заявили, что оккупанты намеренно обстреляли колонию, чтобы обвинить Украину в "военных преступлениях", а также скрыть факты пыток и расстрелов украинских бойцов, которые совершались по приказу российского командования и террористов ЛДНР.
- Первый командир полка "Азов" Андрей Билецкий объявил охоту на каждого оккупанта, причастного к убийству украинских пленных в Еленовке.
- В патронатной службе "Азова" заявили, что после обстрела российские пропагандисты начали психологическую спецоперацию против полка и украинского общества.
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