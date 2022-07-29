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Оккупанты подтвердили намеренное убийство украинских пленных в Еленовке – перехват СБУ видео

Цей матеріал також доступний українською
29.07.2022, 17:31
Уничтоженная колония в Еленовке (фото: скриншот с видео)
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Удар по Антоновскому мосту в Херсоне: российские оккупанты показали видео повреждений

Служба безопасности Украины опубликовала перехват телефонного разговора боевиков террористической ДНР, где они признают, что россияне устроили массовое убийство украинских военнопленных в Еленовке, заложив взрывчатку внутри здания с бойцами и сымитировав обстрел. Об этом сообщили в пресс-службе СБУ.

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Судя по разговору оккупантов, россияне могли устроить трагедию за счет взрывчатки, которую они разместили в помещении колонии. Они говорят, что никто из очевидцев не слышал, как к зданию подлетают ракеты, так как не было характерного свиста, а взрывы произошли сами по себе. 

Боевики подтвердили, что оккупанты разместили реактивные системы залпового огня "Град" возле колонии и начали стрелять из них по украинским позициям, однако никаких выстрелов в ответ не получили. 

В СБУ отметили, что, судя по видео изнутри колонии, в отдельных помещениям полностью уцелели окна, что свидетельствует о том, что эпицентр взрыва находился внутри уничтоженного здания. 

Также предварительный анализ видео свидетельствует, что такие следы от взрыва на стенах наиболее вероятно остались именно из-за внутреннего источника взрыва, заявили в службе. 

Читайте также: Россияне убили в Еленовке около 40 пленных, 130 человек были ранены – Офис генпрокурора 

Дмитрий Гриниченко
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