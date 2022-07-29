Украина требует от ООН выполнить свои обязательства и направить инспекцию в Еленовку

Украина требует от ООН и Международного комитета Красного Креста, выступавших гарантами жизни и здоровья украинских военнопленных, немедленно отреагировать на их массовое убийство оккупантами в Еленовке и направить туда своих представителей с целью инспекционной миссии. Об этом говорится в общем заявлении ВСУ, СБУ, ГУР Минобороны и уполномоченного по правам человека.

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Они обратили внимание, что при 50 погибших украинских военнопленных ни один работник колонии, боевик ДНР или российский военный, осуществлявший охрану помещения, согласно комментариям российской стороны, в результате взрыва не пострадал.

В заявлении говорится, что совершенный взрыв – "циничный террористический акт Российской Федерации, военная провокация и классическая false flag operation, целью которой является сокрытие военных преступлений, дискредитация ВСУ, срыв поставок западного оружия и повышение социальной напряженности в украинском обществе".

ВСУ наносят удары исключительно по российским военным объектам. Украинская армия имеет достаточно средств для идентификации целей, включая системы космической разведки, подчеркивается в заявлении.

Украинские ведомства напомнили, что ключевым условием сдачи в плен защитников Азовстали в Мариуполе было обязательство российской стороны перед международными организациями по сохранению жизни и здоровья украинских защитников. "Данная гарантия была цинично нарушена", – говорится в заявлении.

В связи с вышеуказанным Украина требует:

1. От ООН и МККК, выступавших гарантами жизни и здоровья украинских военнопленных, немедленно отреагировать на террористический акт, совершенный Российской Федерацией.

2. Немедленно направить представителей ООН и МККК, украинского омбудсмена и представителей Объединенного центра по поиску и освобождению пленных на территорию колонии в Еленовке с целью инспекционной миссии.

Во временно оккупированной Еленовке, в колонии, где российские оккупанты удерживали украинских военнопленных, произошел взрыв, в результате которого, по данным Офиса генпрокурора, погибли около 40 бойцов, еще 130 были ранены. Россияне обвинили Украину в обстреле колонии. Украина заявляет, что не била по Еленовке, а взрыв — дело рук самих оккупантов.

По данным СБУ, россияне могли устроить теракт путем подрыва взрывчатки, заложенной в помещении колонии.

В ГУР Минобороны сообщили, что массовое убийство украинских военнопленных устроили наемники частной военной компании Вагнера по личной команде российского олигарха Евгения Пригожина, который считается собственником ЧВК.

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Вадим Ребрина

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