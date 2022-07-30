Красный Крест отреагировал на теракт в Еленовке: просит пустить к пострадавшим

Международный комитет Красного Креста отреагировал на убийство украинских военнопленных в Еленовке (оккупированная Россией территория Донецкой области).

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В его заявлении отмечается, что все военнопленные, где бы они ни содержались, находятся под защитой международного гуманитарного права. Они больше не участвуют в боевых действиях и не должны подвергаться атакам.

"В настоящее время нашими приоритетами является обеспечение раненых жизненно необходимым лечением и чтобы с телами погибших обращались достойно. Мы пригласили доступ для определения состояния здоровья всех людей, которые находились в Еленовке во время атаки. Мы также поддерживаем связь с семьями, принимая их просьбы и запросы", — говорится в заявлении комитета.

Красный крест также опубликовал контактные данные для обращения родственников находящихся в колонии в Еленовке украинцев:

→ 0 800 300 155

→ +41 22730 3600

→ [email protected]

→ [email protected]

"Слишком много семей в Украине и России провели месяцы без вести о своих сыновьях, родителях, братьях, матерях, сестрах и дочерях. Такие события, как сегодня, лишь усиливают их страдания", — говорится в заявлении МККК.

Во временно оккупированной Еленовке, в колонии, где российские оккупанты удерживали украинских военнопленных, произошел взрыв, в результате которого, по данным Офиса генпрокурора, погибли около 40 бойцов, еще 130 ранены. Россияне обвинили Украину в обстреле колонии. Украина заявляет, что не била по Еленовке, а взрыв – дело рук самих оккупантов.

По данным СБУ, россияне могли устроить теракт путем взрыва взрывчатки, заложенной в помещении колонии.

МККК вместе с ООН был гарантом жизни и здоровья украинских военнопленных, защищавших Азовсталь в Мариуполе.

Андрей Водяный

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