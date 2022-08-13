Резников обратился к российским чиновникам и партнерам насчет военных преступлений РФ

Глава Минобороны Алексей Резников попросил страны-участницы формата Рамштайн послать экспертов по военной юстиции и специалистов по противодействию военным преступлениям, а чиновников РФ призвал поспешить с противодействием кремлевскому режиму, чтобы не оказаться на скамье подсудимых по "новому Нюрнбергу". Об этом он написал в Facebook.

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"Цель – создать международные группы, которые будут помогать с работой по конкретным кейсам российских военных преступлений, а также анализировать практические аспекты наказания за такие преступления, совершенные во время войны, содержащей много гибридных элементов", – пояснил он.

Кроме того, министр обратился к президенту Европейского суда по правам человека Роберту Спано об интерпретации статей 2 и 3 Конвенции о защите прав человека и основных свобод "с учетом современных условий и обстоятельств" преступлений РФ против военнопленных.

Резников пишет, что Украина хочет рассмотрения конкретного дела украинских военнопленных, решение по которому "может стать указателем при рассмотрении других дел".

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"Юридический фронт должен послать Кремлю и всем причастным к агрессии против Украины четкий сигнал, что ускользнуть или скрыться не получится. Единственный шанс на спасение какой-либо перспективы для соответствующих лиц в России – немедленно прекратить участие в преступной агрессии и конкретными действиями смягчить последствия", – подчеркнул он.

Министр посоветовал чиновникам в России "не медлить", потому что после очередного зверства оккупантов или после публичного надругательства над украинскими воинами вроде задуманного судилища в Мариуполе "уменьшаются шансы отмежеваться от этого варварства и увеличиваются риски взять на себя всю полноту ответственности".

Украина расследует 26 000 военных преступлений со стороны России.

"Банда мародеров, а не армия": The Insider и Bellingcat о жалобах россиян в прокуратуру РФ.

В начале августа в Минобороны развернуто ответили на обвинения Amnesty International в адрес сил обороны.

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Евгений Пилипенко

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