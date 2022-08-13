UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Резников обратился к российским чиновникам и партнерам насчет военных преступлений РФ

Цей матеріал також доступний українською
13.08.2022, 08:59
Резников обратился к российским чиновникам и партнерам насчет военных преступлений РФ - Фото
Алексей Резников (фото – ЕРА)

Глава Минобороны Алексей Резников попросил страны-участницы формата Рамштайн послать экспертов по военной юстиции и специалистов по противодействию военным преступлениям, а чиновников РФ призвал поспешить с противодействием кремлевскому режиму, чтобы не оказаться на скамье подсудимых по "новому Нюрнбергу". Об этом он написал в Facebook.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

"Цель – создать международные группы, которые будут помогать с работой по конкретным кейсам российских военных преступлений, а также анализировать практические аспекты наказания за такие преступления, совершенные во время войны, содержащей много гибридных элементов", – пояснил он.

Кроме того, министр обратился к президенту Европейского суда по правам человека Роберту Спано об интерпретации статей 2 и 3 Конвенции о защите прав человека и основных свобод "с учетом современных условий и обстоятельств" преступлений РФ против военнопленных.

Резников пишет, что Украина хочет рассмотрения конкретного дела украинских военнопленных, решение по которому "может стать указателем при рассмотрении других дел".

Читайте также: Залужный: Мы отомстим России за каждого погибшего или искалеченного

"Юридический фронт должен послать Кремлю и всем причастным к агрессии против Украины четкий сигнал, что ускользнуть или скрыться не получится. Единственный шанс на спасение какой-либо перспективы для соответствующих лиц в России – немедленно прекратить участие в преступной агрессии и конкретными действиями смягчить последствия", – подчеркнул он.

Министр посоветовал чиновникам в России "не медлить", потому что после очередного зверства оккупантов или после публичного надругательства над украинскими воинами вроде задуманного судилища в Мариуполе "уменьшаются шансы отмежеваться от этого варварства и увеличиваются риски взять на себя всю полноту ответственности".

Читайте также: Россия пытается сфабриковать доказательства украинского удара по Еленовке – разведка США

Евгений Пилипенко
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Алексей Резников война военные преступления ответственность преследование рамштайн
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Старший дизайнер
Киев Ligamedia
QA-спеціаліст
Киев LIGAZAKON
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 