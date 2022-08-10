"Банда мародеров, а не армия": TheInsider и Bellingcat о жалобах россиян в прокуратуру РФ

Российское издание TheInsider сообщает, что получило доступ к архиву жалоб в военную прокуратуру РФ по вопросам, связанным со вторжением России в Украину.

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В публикации сказано, что TheInsider и международной расследовательской группе Bellingcat удалось независимо друг от друга подтвердить подлинность документов из этого архива, и обращения россиян "отражают реальную ситуацию, сложившуюся в ходе войны".

Издание включило в публикацию примеры обращений, которые подтверждают, что российских солдат срочной службы обманом или принуждением отправляют на передовую и что солдатам не обеспечивают питание и медицинскую помощь.

Ряд обращений вызваны тем, что заключившие контракт с армией РФ пытаются намеренно нарушить его условия, чтобы их отстранили от службы.

Часть документов посвящена тому, что россияне не могут ничего узнать о судьбе своих отправленных на войну родных.

Российские граждане также пишут обращения в прокуратуру в связи с мародерством и преступлениями российских военнослужащих против мирного населения, в том числе на территориях, которые были оккупированы Россией с 2014 года. "Они пришли нас защищать или грабить и убивать?" – написано в одном из опубликованных заявлений. В другом обращении армия РФ прямо названа "бандой профессиональных мародеров".

Всего в публикации TheInsider приведены, включая личные данные российских солдат и офицеров, обширные выдержки из примерно сорока обращений, в которых россияне требуют от военной прокуратуры РФ провести расследование по излагаемым ими фактам.

21 июня стало известно, что родители срочников, которые выжили после гибели крейсера "Москва", потребовали через военную прокуратуру РФ не отправлять их сыновей снова в зону боевых действий.

В июле сообщалось, что в Чечне сотрудники военкоматов заставляют безработных мужчин заполнять анкеты с объяснением, почему те отказываются служить в войсках Минобороны РФ.

10 августа появилась информация, что в 64-й отдельной мотострелковой бригады из Хабаровского края РФ, которая принимала участие в зверствах в Буче, почти никто не остался в живых.

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Сергей Бережной

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