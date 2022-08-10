"Банда мародеров, а не армия": TheInsider и Bellingcat о жалобах россиян в прокуратуру РФ
Российское издание TheInsider сообщает, что получило доступ к архиву жалоб в военную прокуратуру РФ по вопросам, связанным со вторжением России в Украину.
Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости
В публикации сказано, что TheInsider и международной расследовательской группе Bellingcat удалось независимо друг от друга подтвердить подлинность документов из этого архива, и обращения россиян "отражают реальную ситуацию, сложившуюся в ходе войны".
Издание включило в публикацию примеры обращений, которые подтверждают, что российских солдат срочной службы обманом или принуждением отправляют на передовую и что солдатам не обеспечивают питание и медицинскую помощь.
Ряд обращений вызваны тем, что заключившие контракт с армией РФ пытаются намеренно нарушить его условия, чтобы их отстранили от службы.
Часть документов посвящена тому, что россияне не могут ничего узнать о судьбе своих отправленных на войну родных.
Российские граждане также пишут обращения в прокуратуру в связи с мародерством и преступлениями российских военнослужащих против мирного населения, в том числе на территориях, которые были оккупированы Россией с 2014 года. "Они пришли нас защищать или грабить и убивать?" – написано в одном из опубликованных заявлений. В другом обращении армия РФ прямо названа "бандой профессиональных мародеров".
Всего в публикации TheInsider приведены, включая личные данные российских солдат и офицеров, обширные выдержки из примерно сорока обращений, в которых россияне требуют от военной прокуратуры РФ провести расследование по излагаемым ими фактам.
- 21 июня стало известно, что родители срочников, которые выжили после гибели крейсера "Москва", потребовали через военную прокуратуру РФ не отправлять их сыновей снова в зону боевых действий.
- В июле сообщалось, что в Чечне сотрудники военкоматов заставляют безработных мужчин заполнять анкеты с объяснением, почему те отказываются служить в войсках Минобороны РФ.
- 10 августа появилась информация, что в 64-й отдельной мотострелковой бригады из Хабаровского края РФ, которая принимала участие в зверствах в Буче, почти никто не остался в живых.
.
Комментарии