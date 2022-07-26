В Чечне безработных мужчин заставляют объяснять отказ от службы в армии – Кавказ.Реалии

В Чечне сотрудники военкомата заставляют безработных мужчин заполнять анкеты с объяснением, почему те отказываются работать в силовых структурах или служить в войсках Минобороны РФ. Об этом сообщает издание Кавказ.Реалии, ссылаясь на источник среди чеченских чиновников.

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По данным журналистов, жителям Чечни рассылают аудиозапись, на которой женский голос говорит на чеченском языке о необходимости "срочного заполнения анкеты на неработающих мужчин в возрасте от 21 до 49 лет".

Неработающие мужчины в Чечне должны объяснить свой отказ или наоборот – заявить о готовности и расписаться в заранее подготовленных бланках. Те, у кого есть группа инвалидности, обязаны предоставить справку об этом. Для сбора информации выделен срок – утро 25 июля.

В конце июня журналистам стало известно о создании четырех именных батальонов в Чечне. Силовиков перевели в новые батальоны, так как достаточно "добровольцев" не нашлось. Теперь, как утверждают источники журналистов, жителям Чечни "бесплатно" предлагают устроиться в отделы полиции – в республике распространена практика платить за получение работы в правоохранительных органах.

В мае в Чечне приостановили набор кадыровцев на войну с Украиной после того, как Главное управление разведки опубликовало личные данные почти 2500 боевиков, набранных чеченскими властями.

15 июля стало известно, что в Чечне имамы вербуют прихожан в кадыровские батальоны "Ахмат" для участия в войне против Украины прямо во время пятничной проповеди.

Оксана Житнюк

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