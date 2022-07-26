UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

В Чечне безработных мужчин заставляют объяснять отказ от службы в армии – Кавказ.Реалии

Цей матеріал також доступний українською
26.07.2022, 15:44
В Чечне безработных мужчин заставляют объяснять отказ от службы в армии – Кавказ.Реалии - Фото
Кадыровцы (скриншот видео)

В Чечне сотрудники военкомата заставляют безработных мужчин заполнять анкеты с объяснением, почему те отказываются работать в силовых структурах или служить в войсках Минобороны РФ. Об этом сообщает издание Кавказ.Реалии, ссылаясь на источник среди чеченских чиновников.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

По данным журналистов, жителям Чечни рассылают аудиозапись, на которой женский голос говорит на чеченском языке о необходимости "срочного заполнения анкеты на неработающих мужчин в возрасте от 21 до 49 лет".

Неработающие мужчины в Чечне должны объяснить свой отказ или наоборот – заявить о готовности и расписаться в заранее подготовленных бланках. Те, у кого есть группа инвалидности, обязаны предоставить справку об этом. Для сбора информации выделен срок – утро 25 июля.

В конце июня журналистам стало известно о создании четырех именных батальонов в Чечне. Силовиков перевели в новые батальоны, так как достаточно "добровольцев" не нашлось. Теперь, как утверждают источники журналистов, жителям Чечни "бесплатно" предлагают устроиться в отделы полиции – в республике распространена практика платить за получение работы в правоохранительных органах.

Оксана Житнюк
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
армия чечня служба
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
QA-спеціаліст
Киев LIGAZAKON
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 