В Чечне имамы вербуют на войну против Украины прямо во время проповеди – The Insider

В Чечне имамы вербуют прихожан в кадыровские батальоны "Ахмат" для участия в войне против Украины прямо во время пятничной проповеди. Об этом пишет чеченское общественно-политическое движение 1ADAT в своем Telegram-канале.

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По его данным, наемникам за участие в войне предлагают зарплату 50–60 000 рублей. Записаться в "Ахмат" может любой мужчина в возрасте 18–40 лет.

Как рассказал российскому изданию The Insider основатель 1ADAT Ибрагим Янгулбаев, имамы при этом говорят прихожанам, что в Украину их не повезут.

"Такую установку дал муфтият имамам в четырех мечетях в разных районах Чечни. Во время пятничных молитв всегда объявляется какая-то политическая повестка. И имамы говорят об этом в мечетях, на своих страницах и в своих Telegram-каналах. Таким обманным способом Кадыров завлекает добровольцев для участия в войне против Украины. И идут туда только кадыровцы и мелкие лизоблюды", – сказал он.

Согласно сообщению издания, 7 июня власти Чечни сообщили, что на войну в Украину из республики отправились более 8000 человек. По словам спикера чеченского парламента Магомеда Даудова, 1360 из них — чеченские добровольцы.

На деле же, пишет издание, настоящих добровольцев почти не осталось: силовики запугивают жителей Чечни, пытают и угрожают уголовными делами.

В мае в Чечне приостановили набор кадыровцев на войну с Украиной после того, как Главное управление разведки опубликовало личные данные почти 2500 боевиков, набранных чеченскими властями.

Вадим Ребрина

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