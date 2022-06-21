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Выживших срочников с уничтоженной "Москвы" опять хотят отправить в бой – СМИ

Цей матеріал також доступний українською
21.06.2022, 11:57
Выживших срочников с уничтоженной
Крейсер Москва перед уходом на дно (Фото: OSINTtechnical)

Родители срочников, которые выжили после гибели крейсера "Москва", потребовали не отправлять их снова в зону боевых действий. Обращение родителей в российскую военную прокуратуру оказалось в распоряжении издания Новая газета. Европа

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Издание сообщает, что обращение родителей направлено так называемой "военной прокуратуре Севастополя", в Комитет солдатских матерей и к уполномоченному по правам человека. В нем сказано, что срочников, вопреки обещаниям, до сих пор не перевели на сушу, и что они размещены на сторожевом корабле "Ладный".

В процитированном тексте сказано, что "есть информация от военнослужащих о дальнейшем выходе в море" на этом корабле предположительно 30 июня "для участия в СВО" (так в России официально называют вторжение России в Украину - Ред.).

Подписавшиеся просят "провести проверку относительно возможного участия СКР "Ладный" в СВО с экипажем, в составе которого находятся военнослужащие срочной службы".

В обращении говорится, что на корабле находятся 49 срочников с крейсера "Москва", и что  многие из них не хотят больше принимать участие в военных действиях.

"Ла́дный" - сторожевой корабль проекта 1135 ("Буревестник"). Построен в Керчи, введен в эксплуатацию в 1981 году. Прославился тем, что 26 июля 2015 года во временно оккупированном Севастополе на морском параде в честь дня Военно-морского флота РФ демонстрировал стрельбу по условной цели, но ракета после запуска развалилась в воздухе и упала, пролетев всего несколько сотен метров.

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Сергей Бережной
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