Выживших срочников с уничтоженной "Москвы" опять хотят отправить в бой – СМИ

Родители срочников, которые выжили после гибели крейсера "Москва", потребовали не отправлять их снова в зону боевых действий. Обращение родителей в российскую военную прокуратуру оказалось в распоряжении издания Новая газета. Европа

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Издание сообщает, что обращение родителей направлено так называемой "военной прокуратуре Севастополя", в Комитет солдатских матерей и к уполномоченному по правам человека. В нем сказано, что срочников, вопреки обещаниям, до сих пор не перевели на сушу, и что они размещены на сторожевом корабле "Ладный".

В процитированном тексте сказано, что "есть информация от военнослужащих о дальнейшем выходе в море" на этом корабле предположительно 30 июня "для участия в СВО" (так в России официально называют вторжение России в Украину - Ред.).

Подписавшиеся просят "провести проверку относительно возможного участия СКР "Ладный" в СВО с экипажем, в составе которого находятся военнослужащие срочной службы".

В обращении говорится, что на корабле находятся 49 срочников с крейсера "Москва", и что многие из них не хотят больше принимать участие в военных действиях.

"Ла́дный" - сторожевой корабль проекта 1135 ("Буревестник"). Построен в Керчи, введен в эксплуатацию в 1981 году. Прославился тем, что 26 июля 2015 года во временно оккупированном Севастополе на морском параде в честь дня Военно-морского флота РФ демонстрировал стрельбу по условной цели, но ракета после запуска развалилась в воздухе и упала, пролетев всего несколько сотен метров.

Крейсер "Москва" был уничтожен украинскими ракетами "Нептун" в ночь с 13 на 14 апреля.

Сейчас остатки флагмана ЧФ РФ покоятся на дне Черного моря, их можно рассмотреть на снимках со спутникового радара.

Уничтожение "Москвы" и других кораблей ЧФ вынудило Россию проводить для остатков своего флота специальные учения по действиям в случае угрозы.

Читайте также: Экспонаты для музея обороны: в море выловили спасательный круг и буй крейсера "Москва"

Сергей Бережной

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.