UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

После уничтожения "Москвы" Черноморский флот учат быстро убегать в случае угрозы – ГУР

Цей матеріал також доступний українською
25.05.2022, 03:19
После уничтожения
Крейсер Москва до потопления (Фото: EPA)

Уничтожение ракетного крейсера "Москва" и других кораблей Черноморского флота вынудило Россию проводить для остатков своего флота специальные учения по действиям в случае угрозы. Об этом сообщил представитель Главного управления разведки Министерства обороны Вадим Скибицкий, передает Крым.Реалии.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

По его словам, потопление крейсера "Москва" стало существенным ударом для руководства России: РФ оценила угрозу нанесения ракетных ударов по своей корабельной группировке и стала действовать более осторожно.

"Во-первых они сейчас очень четко реагируют, проводят учения так называемой "террористической угрозы"... Когда объявляется так называемая тревога "террористической угрозы" и все корабли выходят в море", – рассказал Скибицкий.

Он добавил, что такие учения начали проводить после того, как были уничтожены БДК в Бердянске и "Москва".

"Второе – в основном сейчас корабельный состав используется для нанесения ударов крылатыми ракетами, это четкое боевое дежурство такое – два фрегата, четыре малых ракетных корабля, две подводные лодки, постоянно несущие боевое дежурство и постоянно наносящие удары по нашей территории с использованием крылатых ракет "Калибр". Кроме того, активно задействованы минные тральщики, катера разного вида", – сказал Скибицкий.

Читайте также: Провели зачистку. Россия забрала с крейсера "Москва" тела и секретное оборудование: ГУР МО

Наталия Медведева
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
крейсер москва гур мо черное море черноморский флот
Еще по теме

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 