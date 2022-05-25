После уничтожения "Москвы" Черноморский флот учат быстро убегать в случае угрозы – ГУР

Уничтожение ракетного крейсера "Москва" и других кораблей Черноморского флота вынудило Россию проводить для остатков своего флота специальные учения по действиям в случае угрозы. Об этом сообщил представитель Главного управления разведки Министерства обороны Вадим Скибицкий, передает Крым.Реалии.

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По его словам, потопление крейсера "Москва" стало существенным ударом для руководства России: РФ оценила угрозу нанесения ракетных ударов по своей корабельной группировке и стала действовать более осторожно.

"Во-первых они сейчас очень четко реагируют, проводят учения так называемой "террористической угрозы"... Когда объявляется так называемая тревога "террористической угрозы" и все корабли выходят в море", – рассказал Скибицкий.

Он добавил, что такие учения начали проводить после того, как были уничтожены БДК в Бердянске и "Москва".

"Второе – в основном сейчас корабельный состав используется для нанесения ударов крылатыми ракетами, это четкое боевое дежурство такое – два фрегата, четыре малых ракетных корабля, две подводные лодки, постоянно несущие боевое дежурство и постоянно наносящие удары по нашей территории с использованием крылатых ракет "Калибр". Кроме того, активно задействованы минные тральщики, катера разного вида", – сказал Скибицкий.

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Наталия Медведева

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