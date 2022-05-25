Провели зачистку. Россия забрала с крейсера "Москва" тела и секретное оборудование: ГУР МО

Российские военные забрали с уничтоженного крейсера "Москва" тела погибших моряков, секретное оборудование и документацию. Об этом сообщил представитель Главного управления разведки Министерства обороны Вадим Скибицкий, передает Крым.Реалии.

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Скибицкий подтвердил информацию минобороны РФ, что крейсер "Москва" затонул, когда его буксировали в Севастополь.

По его словам, Россия проводила спасательную операцию на затонувшей "Москве". Скибицкий утверждает, что операция длилась как минимум две недели.

"Были привлечены от пяти до семи кораблей. В основном, это были спасательные корабли, катера, буксиры, которые доставали тела, снимали всю аппаратуру, которая там засекречена и проводили зачистку этого крейсера – доставали то, что там осталось и что не должно попасть в руки третьей страны", – сообщил представитель ГУР МО.

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Наталия Медведева

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