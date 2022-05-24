Опубликована аудиозапись, где экипаж еще не потопленного крейсера "Москва" предлагал защитникам острова Змеиный сдаться, выбрать "правильную сторону" и получить квартиры, "хорошие" зарплаты и пенсии В РФ. Аудио опубликовал журналист Андрей Цаплинеко.

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На записи слышно, как россияне предлагают украинским военнослужащим не участвовать в "братоубийственной войне в интересах заокеанских хозяев", получить квартиры, "хорошую" зарплату и пенсию в РФ.

Российские оккупанты призывали защитников Змеиного поднять белый флаг, действовать согласно их дальнейшим указаниям, разрядить оружие и прекратить связь со своим командованием. Как известно, ответ украинских пограничников был отрицательным и достаточно лаконичным.

СПРАВКА. 24 февраля россияне выдвинули ультиматум защитникам острова Змеиный – им пригрозили убийством, если они не сложат оружие и не выключат системы РЛС. В ответ на ультиматум от крейсера "Москва" прозвучала легендарная фраза "Русский военный корабль, иди на *уй". Тогда это было последнее сообщение, которое удалось получить от украинских пограничников. В первые дни о судьбе защитников Змеиного информации почти не было – говорили, что они погибли. Однако 28 февраля стало известно, что все пограничники живы и попали в плен. 23 мая стало известно, что из плена удалось освободить пограничника – 24 февраля россияне выдвинули ультиматум защитникам острова Змеиный – им пригрозили убийством, если они не сложат оружие и не выключат системы РЛС. В ответ на ультиматум от крейсера "Москва" прозвучала легендарная фраза "Русский военный корабль, иди на *уй". Тогда это было последнее сообщение, которое удалось получить от украинских пограничников. В первые дни о судьбе защитников Змеиного информации почти не было – говорили, что они погибли. Однако 28 февраля стало известно, что все пограничники живы и попали в плен. 23 мая стало известно, что из плена удалось освободить пограничника – настоящего автора фразы о корабле. Изначально авторство приписывали освобожденному из плена Роману Грибову

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Оксана Житнюк

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