Опубликована аудиозапись, где экипаж еще не потопленного крейсера "Москва" предлагал защитникам острова Змеиный сдаться, выбрать "правильную сторону" и получить квартиры, "хорошие" зарплаты и пенсии В РФ. Аудио опубликовал журналист Андрей Цаплинеко.
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На записи слышно, как россияне предлагают украинским военнослужащим не участвовать в "братоубийственной войне в интересах заокеанских хозяев", получить квартиры, "хорошую" зарплату и пенсию в РФ.
Российские оккупанты призывали защитников Змеиного поднять белый флаг, действовать согласно их дальнейшим указаниям, разрядить оружие и прекратить связь со своим командованием. Как известно, ответ украинских пограничников был отрицательным и достаточно лаконичным.
- Крейсер "Москва" был уничтожен украинскими ракетами "Нептун" в ночь с 13 на 14 апреля.
- Сейчас остатки флагмана ЧФ РФ покоятся на дне Черного моря, их можно рассмотреть на снимках со спутникового радара.
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