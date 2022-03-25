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ВСУ уточнили результат атаки в Бердянске и заявили о возможном наступлении РФ под Киевом

Цей матеріал також доступний українською
25.03.2022, 01:38
ВСУ уточнили результат атаки в Бердянске и заявили о возможном наступлении РФ под Киевом - Фото
Уничтоженная российская военная техника (фото - Генштаб ВСУ)

В результате атаки на порт в Бердянске уничтожен российский большой десантный корабль "Саратов", еще два больших десантных корабля получили повреждения. Войска РФ, возможно, попробуют пойти в наступление на пригороды Киева – Борисполь и Бровары, говорится в сводке Генштаба ВСУ за сутки.

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Отмечается, что за 29 дней вторжения оккупанты не выполнили задачи по выходу на админграницы Донецкой, Луганской областей, окружению Киева и установлению контроля над левобережной Украиной.

У армии РФ есть частичный успех на Донецком направлении по продолжению временного удержания сухопутного коридора между ростовской областью и временно оккупированным Крымом.

Враг продолжает попытки восполнить потери, проводит подготовку и перемещение резервов.

По направлениям ситуация выглядит так:

Волынское. Наступательных действий врага не было.

Полесское. Без наступлений, артиллерийские и авиаудары врага. Российские военные пытаются восстановить положение своих сил у Киева и Макарова.

Северское. Враг пытается сосредоточить силы и средства, чтобы снова пойти в наступление. Неудачные попытки блокирования Чернигова. На Броварском направлении перешел к обороне, проводит инженерное обустройство позиций.

Вероятно, российские войска попробуют снова восстановить наступление на Бровары и Борисполь, чтобы блокировать Киев с востока.

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Слобожанское. Враг проводит блокирование Сум и Харькова. Бьет по гражданской инфраструктуре. Пытается возобновить наступательные действия в районе Изюма, несет потери.

Из этого района на территорию рф были выведены некоторые подразделения, которые потеряли более 50% личного состава.

Донецкое. Оккупанты удерживают занятые рубежи. Основные усилия сосредотачивает на захвате Попасной, Рубежного, Мариуполя, успеха не имеет.

Запорожское. Пять российских БТГр перешли к обороне.

Южнобугское. Враг занимает установленные рубежи обороны, пытается восстановить боеспособность и пополнить запасы.

Азовская операционная зона. В порту временно оккупированного Бердянска ударом украинских сил уничтожен большой десантный корабль "Саратов", повреждены большие десантные корабли "Цезарь Куников" и "Новочеркасск". Потери российской армии уточняются.

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Марк Сировой
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ВСУ генштаб война киев бердянск бровары Борисполь
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