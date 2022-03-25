ВСУ уточнили результат атаки в Бердянске и заявили о возможном наступлении РФ под Киевом

В результате атаки на порт в Бердянске уничтожен российский большой десантный корабль "Саратов", еще два больших десантных корабля получили повреждения. Войска РФ, возможно, попробуют пойти в наступление на пригороды Киева – Борисполь и Бровары, говорится в сводке Генштаба ВСУ за сутки.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Отмечается, что за 29 дней вторжения оккупанты не выполнили задачи по выходу на админграницы Донецкой, Луганской областей, окружению Киева и установлению контроля над левобережной Украиной.

У армии РФ есть частичный успех на Донецком направлении по продолжению временного удержания сухопутного коридора между ростовской областью и временно оккупированным Крымом.

Враг продолжает попытки восполнить потери, проводит подготовку и перемещение резервов.

По направлениям ситуация выглядит так:

– Волынское. Наступательных действий врага не было.

– Полесское. Без наступлений, артиллерийские и авиаудары врага. Российские военные пытаются восстановить положение своих сил у Киева и Макарова.

– Северское. Враг пытается сосредоточить силы и средства, чтобы снова пойти в наступление. Неудачные попытки блокирования Чернигова. На Броварском направлении перешел к обороне, проводит инженерное обустройство позиций.

Вероятно, российские войска попробуют снова восстановить наступление на Бровары и Борисполь, чтобы блокировать Киев с востока.

Читайте также: Украинские войска за день отогнали армию РФ на 25-35 км на востоке от Киева – CNN

– Слобожанское. Враг проводит блокирование Сум и Харькова. Бьет по гражданской инфраструктуре. Пытается возобновить наступательные действия в районе Изюма, несет потери.

Из этого района на территорию рф были выведены некоторые подразделения, которые потеряли более 50% личного состава.

– Донецкое. Оккупанты удерживают занятые рубежи. Основные усилия сосредотачивает на захвате Попасной, Рубежного, Мариуполя, успеха не имеет.

– Запорожское. Пять российских БТГр перешли к обороне.

– Южнобугское. Враг занимает установленные рубежи обороны, пытается восстановить боеспособность и пополнить запасы.

– Азовская операционная зона. В порту временно оккупированного Бердянска ударом украинских сил уничтожен большой десантный корабль "Саратов", повреждены большие десантные корабли "Цезарь Куников" и "Новочеркасск". Потери российской армии уточняются.

Читайте также: Под Киевом около 12 000 российских военных, 3000 из них почти окружены – Арестович

Марк Сировой

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.