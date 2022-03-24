Украинские войска за день отогнали армию РФ на 25-35 км на востоке от Киева – CNN
24.03.2022, 01:51
Иллюстративное фото - Киевская ОВА
На востоке от Киева украинские войска за день отогнали российских оккупантов на 25-35 км. Об этом заявил на брифинге высокопоставленный чиновник Пентагона, передает CNN.
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По его словам, с востока российские войска находятся за 55 км от центра Киева. Это на 25-35 км дальше, чем было вчера.
На северо-западе Киева расположение армии РФ не изменилось, она стоит за 15–20 км до центра столицы, сказал чиновник Пентагона.
Он добавил, российская армия окапывается возле Киева, но стала активнее на Донбассе.
- Советник главы Офиса президента Алексей Арестович заявил, что под Киевом расположены около 12 000 российских военных, 3000 из них почти окружены, а 4000 отсечены.
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