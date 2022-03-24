Украинские войска за день отогнали армию РФ на 25-35 км на востоке от Киева – CNN

На востоке от Киева украинские войска за день отогнали российских оккупантов на 25-35 км. Об этом заявил на брифинге высокопоставленный чиновник Пентагона, передает CNN.

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По его словам, с востока российские войска находятся за 55 км от центра Киева. Это на 25-35 км дальше, чем было вчера.

На северо-западе Киева расположение армии РФ не изменилось, она стоит за 15–20 км до центра столицы, сказал чиновник Пентагона.

Он добавил, российская армия окапывается возле Киева, но стала активнее на Донбассе.

Советник главы Офиса президента Алексей Арестович заявил, что под Киевом расположены около 12 000 российских военных, 3000 из них почти окружены, а 4000 отсечены.

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Марк Сировой

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