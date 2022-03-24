Под Киевом около 12 000 российских военных, 3000 из них почти окружены – Арестович

Вокруг Киева сейчас находятся около 12 000 российских военных, 3000 из них почти окружены. Об этом в интервью Марку Фейгину заявил советник главы Офиса президента Алексей Арестович.

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"Тысяч, может, 12, 10, может, даже меньше (живой силы врага сконцентрировано вокруг Киева, – ред.). Очень мало", – сказал Арестович.

По его словам, 3000 российских военных под Киевом почти окружены, а еще 4000 – "отсечены и находятся в очень неприятном месте, откуда ни вправо, ни влево".

"Мне очень интересно как военному человеку, как они это будут делать (пытаться захватывать Киев, – ред.)", – сказал он.

Арестович также отметил, что в районе Бучи и Гостомеля есть полуокружение.

"Охватили где-то 2,5 бригадки российских. Но приятный момент в том, что на коммуникациях наши силы действуют. Во-вторых, там постепенно устанавливается огневой контроль артиллерии за путями снабжения. И может быть горе, конечно. Не для нас – для них", – подытожил советник главы ОП.

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Марк Сировой

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