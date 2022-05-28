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Экспонаты для музея обороны: в море выловили спасательный круг и буй крейсера "Москва"

Цей матеріал також доступний українською
28.05.2022, 12:23
Экспонаты для музея обороны: в море выловили спасательный круг и буй крейсера
Крейсер "Москва" (Фото: OSINTtechnical)

Пограничникам отряда морской охраны передали выловленные в море спасательный круг и световой сигнальный буй ушедшего на дно крейсера "Москва". Об этом сообщил в Facebook глава Госпогранслужбы Сергей Дейнеко.

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Дейнеко написал, что "неравнодушные моряки" выловили и передали пограничникам спасательный круг и буй, которые дрейфовали в открытом море "после встречи недофлагмана ЧФ РФ с Нептуном".

Спасательный круг и аварийный буй утонувшего крейсера "Москва"

Читайте также: Провели зачистку. Россия забрала с крейсера "Москва" тела и секретное оборудование: ГУР МО

Сергей Бережной
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госпогранслужба крейсер москва
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