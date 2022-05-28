Экспонаты для музея обороны: в море выловили спасательный круг и буй крейсера "Москва"
28.05.2022, 12:23
Крейсер "Москва" (Фото: OSINTtechnical)
Пограничникам отряда морской охраны передали выловленные в море спасательный круг и световой сигнальный буй ушедшего на дно крейсера "Москва". Об этом сообщил в Facebook глава Госпогранслужбы Сергей Дейнеко.
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Дейнеко написал, что "неравнодушные моряки" выловили и передали пограничникам спасательный круг и буй, которые дрейфовали в открытом море "после встречи недофлагмана ЧФ РФ с Нептуном".
- Крейсер "Москва" был уничтожен украинскими ракетами "Нептун" в ночь с 13 на 14 апреля.
- Сейчас остатки флагмана ЧФ РФ покоятся на дне Черного моря, их можно рассмотреть на снимках со спутникового радара.
- Уничтожение "Москвы" и других кораблей ЧФ вынудило Россию проводить для остатков своего флота специальные учения по действиям в случае угрозы.
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