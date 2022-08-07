Украина расследует 26 000 военных преступлений со стороны России
Украина расследует почти 26 000 вероятных военных преступлений, совершенных после вторжения России 24 февраля. По словам начальника Департамента войны Офиса генпрокурора, обвинения получили 135 человек, пишет Reuters.
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Задержаны пока только 15 обвиняемых, остальные 120 остаются на свободе.
В суд передано 13 дел, вынесено семь приговоров.
В мае 21-летний плененный российский военный Вадим Шишимарин стал первым, кто был осужден по делу о военных преступлениях в Украине после вторжения России 24 февраля. Сначала ему назначили пожизненное заключение за убийство невооруженного гражданского, но в конце июля приговор смягчили до 15 лет лишения свободы.
"Нас иногда спрашивают, почему мы преследуем таких... низших офицеров. Это просто потому, что они здесь физически... Если бы генералы были физически и мы смогли их взять в плен, мы бы точно привлекли к ответственности генералов", — сказал он. Белоусов.
- По данным Bloomberg, суд в Гааге намерен начать рассмотрение первого дела о военных преступлениях России в Украине уже этой зимой.
- Западные СМИ пишут, что перспективы привлечения к ответственности военных преступников армии России выглядят слабыми.
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