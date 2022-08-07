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Украина расследует 26 000 военных преступлений со стороны России

Цей матеріал також доступний українською
07.08.2022, 20:44
Украина расследует 26 000 военных преступлений со стороны России - Фото
Фото: EPA

Украина расследует почти 26 000 вероятных военных преступлений, совершенных после вторжения России 24 февраля. По словам начальника Департамента войны Офиса генпрокурора, обвинения получили 135 человек, пишет Reuters.

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Задержаны пока только 15 обвиняемых, остальные 120 остаются на свободе.

В суд передано 13 дел, вынесено семь приговоров.

В мае 21-летний плененный российский военный Вадим Шишимарин стал первым, кто был осужден по делу о военных преступлениях в Украине после вторжения России 24 февраля. Сначала ему назначили пожизненное заключение за убийство невооруженного гражданского, но в конце июля приговор смягчили до 15 лет лишения свободы.

"Нас иногда спрашивают, почему мы преследуем таких... низших офицеров. Это просто потому, что они здесь физически... Если бы генералы были физически и мы смогли их взять в плен, мы бы точно привлекли к ответственности генералов", — сказал он. Белоусов.

Андрей Водяный
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военные преступления
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