Первому осужденному в Украине оккупанту смягчили наказание: 15 лет вместо пожизненного

Киевский апелляционный суд изменил приговор российскому военному Вадиму Шишимарину, убившему мирного жителя в Сумской области. Суд заменил пожизненное на 15 лет тюрьмы, трансляция заседания велась в YouTube.

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Сегодня, 29 июля, суд рассмотрел апелляционную жалобу стороны защиты Шишимарина на приговор, вынесенный Соломенским райсудом 23 мая. Тогда российского военного приговорили к пожизненному заключению по статье о нарушении законов и обычаев войны, соединенных с умышленным убийством. После этого адвокат оккупанта Виктор Овсянников подал апелляционную жалобу – он попросил суд оправдать его подзащитного.

Сегодня судья огласил решение: апелляцию стороны защиты удовлетворить частично. Суд постановил исключить из мотивировочной части приговора от 23 мая ссылку суда на совершение преступления по предварительному сговору группы лиц и совершение преступления против лица пожилого возраста как обстоятельств, отягчающих наказание.

Наказание смягчено до 15 лет лишения свободы. В течение трех месяцев можно обжаловать решение.

По данным прокуратуры, российская колонна, в которой находился Шишимарин, была уничтожена ВСУ. После этого он с четырьмя сослуживцами обстреляли из автоматов частный автомобиль и завладели им.

По дороге один из военных РФ приказал сержанту Шишимарину убить гражданского, чтобы тот не сообщил о них украинским защитникам. Тот совершил несколько прицельных выстрелов в голову 62-летнего мирного гражданина.

18 мая в Киевском райсуде начался первый судебный процесс по обвинению в военных преступлениях российского оккупанта. 21-летний командир отделения четвертой танковой Кантемировской дивизии сержант Вадим Шишимарин полностью признал свою вину в убийстве украинского мирного жителя.

23 мая Шишимарина приговорили в Украине к пожизненному заключению.

Оксана Житнюк

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