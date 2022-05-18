UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Российский оккупант в суде признал свою вину в убийстве украинского мирного жителя: видео

Цей матеріал також доступний українською
18.05.2022, 21:33
Российский оккупант в суде признал свою вину в убийстве украинского мирного жителя: видео - Фото
Фото: EPA

В Киевском районном суде начался первый судебный процесс по обвинению в военных преступлениях российского оккупанта. 21-летний командир отделения четвертой танковой Кантемировской дивизии сержант Вадим Шишимарин полностью признал свою вину в убийстве украинского мирного жителя. Заседание суда транслировало Суспільне.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

По данным прокуратуры, российская колонна, в которой находился Шишимарин, была уничтожена ВСУ. После этого Шишимарин с четырьмя сослуживцами обстреляли из автоматов частный автомобиль и завладели им. По дороге один из военных приказал сержанту убить гражданского, чтобы он не сообщил о них украинским защитникам. Тот совершил несколько прицельных выстрелов в голову 62-летнего потерпевшего.

На вопрос судьи, полностью ли он признает свою вину в убийстве мирного жителя, Шишимарин ответил утвердительно.

По законам Украины, ему грозит от 10 до 15 лет лишения свободы или пожизненное заключение.

Читайте также: Первый обвинительный акт против военного РФ за убийство гражданского направлен в суд

Вадим Ребрина
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
война
Еще по теме

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 