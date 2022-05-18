Российский оккупант в суде признал свою вину в убийстве украинского мирного жителя: видео

В Киевском районном суде начался первый судебный процесс по обвинению в военных преступлениях российского оккупанта. 21-летний командир отделения четвертой танковой Кантемировской дивизии сержант Вадим Шишимарин полностью признал свою вину в убийстве украинского мирного жителя. Заседание суда транслировало Суспільне.

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По данным прокуратуры, российская колонна, в которой находился Шишимарин, была уничтожена ВСУ. После этого Шишимарин с четырьмя сослуживцами обстреляли из автоматов частный автомобиль и завладели им. По дороге один из военных приказал сержанту убить гражданского, чтобы он не сообщил о них украинским защитникам. Тот совершил несколько прицельных выстрелов в голову 62-летнего потерпевшего.

На вопрос судьи, полностью ли он признает свою вину в убийстве мирного жителя, Шишимарин ответил утвердительно.

По законам Украины, ему грозит от 10 до 15 лет лишения свободы или пожизненное заключение.

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Вадим Ребрина

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