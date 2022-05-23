Российского военнопленного Вадима Шишимарина, убившего мирного гражданина в Сумской области, приговорили в Украине к пожизненному заключению. Это стало известно из трансляции судебного заседания.

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Приговор вынесли по статье о нарушении законов и обычаев войны.

По данным прокуратуры, российская колонна, в которой находился Шишимарин, была уничтожена ВСУ. После этого он с четырьмя сослуживцами обстреляли из автоматов частный автомобиль и завладели им.

По дороге один из военных РФ приказал сержанту Шишимарину убить гражданского, чтобы тот не сообщил о них украинским защитникам. Тот совершил несколько прицельных выстрелов в голову 62-летнего мирного гражданина.

18 мая в Киевском райсуде начался первый судебный процесс по обвинению в военных преступлениях российского оккупанта. 21-летний командир отделения четвертой танковой Кантемировской дивизии сержант Вадим Шишимарин полностью признал свою вину в убийстве украинского мирного жителя.

Сторона обвинения попросила приговорить его к пожизненному заключению.

Катерина Амеліна , Евгений Пилипенко

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