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Новости | Первый российский оккупант получил пожизненный срок в Украине

Цей матеріал також доступний українською
23.05.2022, 13:05
Первый российский оккупант получил пожизненный срок в Украине - Фото
Вадим Шишимарин (фото - AP Photo, Roman Hrytsyna)

Российского военнопленного Вадима Шишимарина, убившего мирного гражданина в Сумской области, приговорили в Украине к пожизненному заключению. Это стало известно из трансляции судебного заседания.

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Приговор вынесли по статье о нарушении законов и обычаев войны.

По данным прокуратуры, российская колонна, в которой находился Шишимарин, была уничтожена ВСУ. После этого он с четырьмя сослуживцами обстреляли из автоматов частный автомобиль и завладели им.

По дороге один из военных РФ приказал сержанту Шишимарину убить гражданского, чтобы тот не сообщил о них украинским защитникам. Тот совершил несколько прицельных выстрелов в голову 62-летнего мирного гражданина.

  • 18 мая в Киевском райсуде начался первый судебный процесс по обвинению в военных преступлениях российского оккупанта. 21-летний командир отделения четвертой танковой Кантемировской дивизии сержант Вадим Шишимарин полностью признал свою вину в убийстве украинского мирного жителя. 
  • Сторона обвинения попросила приговорить его к пожизненному заключению.
Катерина Амеліна, Евгений Пилипенко
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