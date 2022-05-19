UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Первый россиянин, которого судят за военное преступление. Прокуратура требует пожизненное

Цей матеріал також доступний українською
19.05.2022, 16:08
Первый россиянин, которого судят за военное преступление. Прокуратура требует пожизненное - Фото
Фото: EPA

Сторона обвинения попросила приговорить к пожизненному заключению российского военного Вадима Шишимарина, которого судят в Киеве за убийство 62-летнего жителя Сумской области. Об этом сообщило судебное издание "Ґрати".

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

По версии прокуратуры, 28 февраля украинская армия обстреляла колонну, в которой находился сержант Шишимарин, вблизи села Камыши Сумской области. Отступая, он и четыре других российских военных захватили чужой автомобиль и поехали обратно к границе.

В соседнем селе Чупаховка на одной из улиц они увидели мужчину Александра Шелипова, который говорил по телефону. Один из российских военных приказал Шишимарину убить мужчину, чтобы тот не рассказал о них украинским бойцам.

Шишимарин несколько раз выстрелил из автомата: "Мне приказали выстрелить, я выпустил в него автоматную очередь, он упал. Мы поехали дальше".

62-летний мужчина скончался в нескольких десятках метров от своего дома.

"Это только одна из историй, которых после 24 февраля очень много. Жена осталась без мужа, а дети и внуки – без отца и деда. Это дело должно стать показательным. Насколько искренне раскаивается Шишимарин – это решение суда. Его вина доказана и без его раскаяния. Прошу суд признать Шишимарина Вадима Евгеньевича виновным в совершении преступления по ч. 2 ст. 438 и назначить ему наказание в виде пожизненного заключения", – заявил прокурор Андрей Синюк.

Андрей Водяный
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
война военные преступления
Еще по теме

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 