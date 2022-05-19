Первый россиянин, которого судят за военное преступление. Прокуратура требует пожизненное

Сторона обвинения попросила приговорить к пожизненному заключению российского военного Вадима Шишимарина, которого судят в Киеве за убийство 62-летнего жителя Сумской области. Об этом сообщило судебное издание "Ґрати".

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По версии прокуратуры, 28 февраля украинская армия обстреляла колонну, в которой находился сержант Шишимарин, вблизи села Камыши Сумской области. Отступая, он и четыре других российских военных захватили чужой автомобиль и поехали обратно к границе.

В соседнем селе Чупаховка на одной из улиц они увидели мужчину Александра Шелипова, который говорил по телефону. Один из российских военных приказал Шишимарину убить мужчину, чтобы тот не рассказал о них украинским бойцам.

Шишимарин несколько раз выстрелил из автомата: "Мне приказали выстрелить, я выпустил в него автоматную очередь, он упал. Мы поехали дальше".

62-летний мужчина скончался в нескольких десятках метров от своего дома.

"Это только одна из историй, которых после 24 февраля очень много. Жена осталась без мужа, а дети и внуки – без отца и деда. Это дело должно стать показательным. Насколько искренне раскаивается Шишимарин – это решение суда. Его вина доказана и без его раскаяния. Прошу суд признать Шишимарина Вадима Евгеньевича виновным в совершении преступления по ч. 2 ст. 438 и назначить ему наказание в виде пожизненного заключения", – заявил прокурор Андрей Синюк.

Андрей Водяный

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