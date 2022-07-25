Перспективы, что военные преступники ВС РФ понесут ответственность, кажутся слабыми – WSJ

Украина расследует более 16 000 случаев военных преступлений россиян в войне против Украины, но предъявила обвинения лишь небольшому числу. По данным Нацполиции, выявлено более 7500 подозреваемых, обвинения предъявлены 127 и только 15 из них находятся под стражей. Об этом, рассказывая истории жителей освобожденного села Ягодное под Черниговом, пишет The Wall Street Journal.

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Во время оккупации весь март захватчики удерживали в подвале школы сотни человек, 10 из которых умерли или были убиты, еще шесть тел были найдены в селе после отступления россиян, а седьмой пропал без вести. На каждого из 341 человека, включая 73 детей, в подвале приходилось менее половины квадратного метра.

После бегства оккупантов с севера Украины в конце марта следователи нашли журнал с фото и личными данными солдат 55 мотострелковой бригады армии России (Тыва). Помимо этого, также обнаружена пачка SIM-карт.

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По словам прокурора Сергея Крупко, из 1000 солдат, прошедших через Ягодное, около 100 участвовали в задержании жителей села. Около 60 из них есть в журнале.

Сейчас прокуратура в основном закончила сбор вещественных доказательств на местах преступлений и установление того, что происходило во время оккупации. Сейчас главная задача — выявить подозреваемых и связать их с конкретными преступлениями.

Издание отмечает, что некоторые жертвы, все еще не оправившиеся от пережитого, не хотят указывать пальцем на солдат, опасаясь, что оккупанты могут вернуться и отомстить. Другие просто не могут узнать тех, кто загнал их в подвал школы под дулами.

Руководил всеми офицер с позывным "Паук", его редко видели. Другой офицер, которого местные вспоминали как особенно жестокого, носил позывной "Клен". Ни один из них не имел знаков различия на униформе, некоторые солдаты скрывали свои лица.

WSJ отмечает, что для выявления подозреваемых используют все, что можно: российские номера, которые пинговали украинские вышки сотовой связи, видео техники оккупантов. Фото и видео оккупантов в соцсетях проверяются американской программой распознавания лиц Clearview AI.

Из примерно 100 причастных к задержанию людей в Ягодном обвинения предъявлены пока только девяти, и ни один из них не находится под стражей. "Доказательств того, что солдат присутствовал на месте преступления или даже в селе, не обязательно достаточно, чтобы предъявить ему обвинение", – пишет WSJ.

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Установить ответственность за гибель гражданских вне школы еще сложнее, так как нет свидетелей, отметили в издании. Даже когда солдат идентифицируют, "перспективы ответственности кажутся слабыми".

Покинув Ягодное, 55 мотострелковая бригада ВС РФ направилась под Изюм в Харьковской области, а оттуда, возможно, вернулась в Россию. Крупко погуглил имя одного из солдат, опознанного жителями поселка, и нашел статью о возвращении его трупа в Тыву.

"Многие жители считают, что это более четкий конец, чем обвинительные заключения и заочные суды. Член сельсовета Юрий, опознавший одного из солдат, сказал, что предпочел бы, чтобы российские солдаты были убиты, а их тела остались в земле Украины, "чтобы удобрять нашу землю", – резюмировали в WSJ.

По словам Леонида Тимченко, начальника отдела информационно-аналитического обеспечения Нацполиции, в Киевской области видеоулик предостаточно: "В Ирпене и Буче поступило много данных с частных камер… с помощью этой информации мы смогли идентифицировать многих российских солдат".

Еще в марте выяснилось, что российским оккупантам приказали стрелять в гражданских: аудиоперехват разговора врагов.

По данным Bloomberg, суд в Гааге намерен начать рассмотрение первого дела о военных преступлениях России в Украине уже этой зимой.

24 июля разведка сообщила (и показала список), что Россия втянула в войну против Украины своих гражданских авиаторов.

Евгений Пилипенко

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